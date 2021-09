Hoy con Leleman venía pensando en... la ilusión de partidos como el del domingo

Hoy con Leleman venia pensando en... la ilusión con la que se afronta el partido del domingo. Si, ese en el que el Valencia puede colocarse como líder en solitario.

Escuchaba ayer las palabras de Hiddink en los medios oficiales del club. Llegó a decir que ve a este Valencia como “candidato al título”. Un poco exagerada su apreciación habida cuenta del dinero que se han gastado otros equipos. Pero yo sí sigo manteniendo que a este equipo hay que pedirle que vuelva a Europa.

Es cierto que hay que ir paso a paso, partido a partido. Y el más inmediato es el del próximo domingo ante el Real Madrid. Un partido para el que ni tan siquiera hace falta buscar ese extra de motivación. Es de esos encuentros que no me preocupan mucho porque sabes que tu equipo se va a vaciar en el césped y que su actitud va a ser la correcta. Volver o no a europa no depende de este tipo de partidos.

Depende de aquellos rivales a los que sobre el papel debes ganar. Ahí es donde está la línea que marca el éxito o el fracaso. Ganar, como se ha hecho, ante el Getafe, Alavés u Osasuna es lo que marca la diferencia entre lo que quieres ser y lo que eres. Y de momento la cosa marcha bien.

Y marcha bien porque al margen de los resultados, la actitud y el compromiso en todos los partidos jugados hasta ahora está fuera de toda duda. Bordalás ha conseguido que el futbolista se comprometa con el escudo que defiende y que no baje nunca los brazos ni en los peores momentos. Eso es la bordaleta. Eso es lo que quiere el aficionado del Valencia.

Por eso el domingo se podrá perder, empatar o ganar pero no cabe duda que Mestalla vivirá uno de esos grandes ambientes que rodean los partidos ante equipos de esa envergadura. Y tampoco tengo duda, pase lo que pase, que el aficionado se irá orgulloso a casa de su equipo. Sea líder… o no lo sea.