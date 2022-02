Hoy con Léleman venía pensando en... la Copa como remedio a los males

Hoy con Léleman venía pensando en… la Copa como remedio a todos nuestros males. Porque en La Liga el Valencia sigue navegando en la más absoluta mediocridad. Seis partidos sin ganar son demasiados.

Y digo como remedio a todos los males porque no queda otra que fiarlo todo a ella. Si queremos volver a ver al Valencia en Europa habrá que eliminar al Athletic Club primero y ganarla después. Porque lo de ayer en Mendizorroza no se pareció en nada a lo del jueves en San Mamés. Ni intensidad ni fútbol en un equipo en el que Bordalás dio la oportunidad a alguno de los no habituales. Y no supieron aprovecharla.

Al Valencia de Bordalás le falta mucho fútbol y lo suple con dosis de intensidad, compromiso y sacrificio sobre el terreno de juego. Cuando desaparece alguna de estas características, cuando el Valencia no va al 120% se convierte en un equipo vulnerable y mediocre. Lo vimos ayer en Vitoria y lo hemos visto en un sinfín de ocasiones a lo largo de la temporada. Sin esa intensidad se le ven las costuras. Y eso me preocupa.

Me preocupa porque así es imposible estar entre los mejores en La Liga. Podemos ser broncos y coperos, va en el ADN del Valencia, pero hay que exigirle más a este equipo. Puede que esta plantilla no te de para pelear con los cuatro de arriba pero… ¿en serio no da para ganar en Mendizorroza al Deportivo Alavés? Porque si no da es que algo se está haciendo mal, muy mal. Y no me vale la excusa de que se jugó con alguno de los no habituales. Ya le gustaría al rival de ayer tener a alguno de ellos en sus filas.

Entiendo que todos nos agarramos a Bordalás a su llegada para recuperar el ADN valencianista perdido. Pero es el momento de exigirle más. Porque hoy el Valencia es décimo segundo, casi la misma posición en la que concluyó la pasada temporada. Y este verano e invierno sí ha habido refuerzos así que por favor… no pongamos más excusas.