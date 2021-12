Hoy con Léleman venía pensando en... como el fútbol te puede devolver la sonrisa

Hoy con Leleman venia pensando en… como el fútbol a veces te devuelve la sonrisa. Si, lo digo por Piccini.

En diciembre de 2018 el italiano marcaba un gol tan importante y decisivo en la historia del Valencia que quizá él en ese momento ni fuera consciente de ello. Su tanto ante el Huesca salvó, literal, la cabeza a su entrenador, Marcelino García Toral. De no haber ganado aquel partido ante el Huesca y sabiendo cómo se las gasta Meriton en el tema entrenadores, el asturiano hubiera ido a la calle y posiblemente hubiera sido sustituido por un Celades de la vida. Y aunque sea hacer ciencia ficción… tal vez aquella Copa del Rey de marzo del 19 no se hubiera ganado.

De entonces hasta ahora Piccini ha tenido que sufrir un verdadero calvario con las lesiones. Llegó a pensar incluso en abandonar el fútbol. Ese trabajo silencioso y esa constancia tuvo su premio el sábado en forma de gol que le daba la victoria al Valencia. Otro Piccinazo!

Porque muchas veces no vemos más allá del futbolista. Muchas veces pensamos que son robots que ni sienten ni padecen. Pensamos que con el dinero que ganan y rodeados de una vida a veces demasiado superficial no pueden tener malos momentos. Que no tienen derecho a ser desgraciados o infelices. No nos damos cuenta en muchas ocasiones que detrás del futbolista hay una persona como todos nosotros.

Y Piccini ha tenido dos años horrosos por culpa de las lesiones. Entiendo cuando dice eso de que pensó en arrojar la toalla. Y por eso entiendo su cara de felicidad del sábado. El fútbol le ha devuelto la sonrisa. Y conociendo al italiano… os aseguro que es de los que se merecen momentos como ese…