Gayá: "Nunca he tenido nada en el sóleo no puedo decir si estoy roto"

José Luís Gayá estaba cuajando una sobresaliente actuación con la selección española con gol incluido. Hasta que a falta de poco para el final tuvo que ser sustituido por Brais Méndez al notar un pinchazo en la zona de sóleo. Las primeras exploraciones y según el parte médico de la RFEF hablaban de "José Luís Gayá se retiró con molestia aguda en la cara posterior de pierna izquierda. En primera exploración se sospecha que sea causado por una lesión en el soleo que parece leve. Pendiente de resonancia magnética mañana para diagnóstico definitivo".

El valencianista explica la lesión

El propio valencianista comparecía en rueda de prensa para explicar sus sensaciones. "Ojalá que se quede todo en un susto y me pueda quedar en la concentración, pero es verdad que al saltar he notado una sensación extraña. Nunca he tenido nada en el soleo, por lo tanto no puedo decir si estoy roto o no, pero sí que he notado algo".

Todo indica a que no podrá estar ante Kosovo aunque el canterano no quería descartarse tan pronto al afirmar que "si tengo una rotura lo más normal es que abandone la concentración porque no tiene mucho sentido que esté aquí sin poder jugar y sin poder competir. Lo más importante sería recuperarme bien y lo más rápido posible para estar otra vez listo, pero como ya te he dicho decidiremos según salgan las pruebas y ojalá que no sea nada y pueda estar para el partido del miércoles".

La goleada de España a Georgia

Sobre la victoria en la que participó con un gol e incluso uno más que le fue anulado reconocía que "hemos tenido el balón, hemos generado ocasiones y hasta nos han anulado un par de goles, que podían hecho el marcador más amplío. En presión hemos estado bien. Este equipo tiene que estar en el Mundial sí o sí".

Luis Enrique pesimista

Preguntado el seleccionador por la lesión de Gayá, Luis Enrique afirmaba que "está a la espera de que mañana le hagan una prueba pero no tiene buena pinta, la verdad".