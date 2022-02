Felipe Miñambres: "¿Lisci? Uno al final es víctima o valedor de sus resultados"

El Levante UD ha presentado a su nuevo director deportivo, Felipe Miñambres. El ex del Celta firma hasta 2025 y en su primera rueda de prensa no ha querido garantizar la continuidad del técnico Alessio Lisci hasta final de temporada. El nuevo director deportivo afirmaba que "¿Lisci? Uno al final es víctima o valedor de sus resultados. Nadie puede asegurar nada porque el fútbol es muy cambiante ni siquiera que yo vaya a cumplir mi contrato. Lo que sí trataremos es de ayudarle y darle las armas para ganar. No puedo garantizar el puesto de Alessio como tampoco Quico puede garantizar el mío".

Mientras el presidente Quico Catalán añadía sobre la figura del entrenador que "es el entrenador del primer equipo en estos momentos. La idea que pueda tener yo es la que tenga el director deportivo. A mi me encantaría que pase lo que pase con él siempre se le reconozca en este club porque se ha formado aquí, está haciendo un trabajo de mucha exigencia y responsabilidad. Es una decisión de la dirección deportiva del club".

La ilusión de Felipe Miñambres

El nuevo director deportivo destacaba la ilusión con la que llega al conjunto granota pese a la sensación de que están condenados al descenso. "Ahora mismo estoy trabajando en donde estamos que es la primer división. Quedan muchos partidos y tenemos que mirar al siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es ganar un partido. No me preocupa tanto el futuro como el presente. Vengo a ayudar y sumar tendiendo la mano y tomando decisiones. En estos momentos lo más importante es ayudar a que los jugadores den su máximo nivel. Si lo conseguimos estaremos muy cerca de la victoria. Cuando ves la alineación del levante dice... es un buen equipo aunque eso hay que demostrarlo en el campo. Al fútbol no se puede jugar con miedo. Si lo haces se acrecientan tus debilidades y bajan tus características positivas".

Y añadía sobre su decisión de venir a Valencia que "cuando he tomado la decisión de ir a un sitio u otro he tenido la suerte de elegir mi destino. A lo mejor viene un equipo que está mas arriba en la tabla y no hubiera ido dependiendo de cómo se trabaja en ese club. Necesitaba un proyecto en el que ilusionarme y eso me lo ha ofrecido el Levante. Tomo decisiones en relación al corazón y cuando me contaron el proyecto me ilusioné. Me ilusiona formar parte de un proyecto. Vamos a tratar de luchar y ganar el primer partido y el siguiente... tenemos que jugar sin miedo. Vamos a ver donde nos lleva la competición pero hay que salir con la cabeza alta diciendo que lo hemos dado todo.

El presidente trataba de transmitir esa ilusión que le ha generado la llegada de Felipe Miñambres afirmando que "me gustaría que esa ilusión que Felipe está transmitiendo a la estructura del club se transmita también al aficionado".

Cosas a mejorar y posibilidad de fichar

El nuevo director deportivo analizaba la actual plantilla del Levante UD. ""Somos un equipo vulnerable. Somos capaces de hacer ocasiones pero tenemos deficiencias defensivas. Tenemos que corregir las deficiencias y ser un equipo más sólido. La parte ofensiva no me preocupa pero la defensiva sí y tenemos que trabajar todos para ser un equipo más sólido. Tengo la sensación de que el rival juega cómodo cuando juega contra nosotros. En el fútbol hace más el que quiere que el que puede. Hay que darles una mentalidad fuerte. Debemos creer en lo que tenemos y tenemos más cosas buenas que malas. Mostramos mucho nuestras debilidades". ".

Y sobre la posibilidad de firmar un jugador sin contrato al quedar una ficha libre destacaba que "puede ser que incorporemos a algún jugador libre. Tenemos una ficha libre y sí puede haber posibilidades".

Acerca del riesgo que supone para el propio Felipe Miñambres coger a un equipo colista a estas alturas añadía que "nienso en mi. Vengo para trabajar para el Levante. Si pensase en mi no sería capaz de tomar decisiones. No me gusta estar en la trinchera. He venido para involucrarme al máximo, no para meterme una trinchera, en mi despacho y ver cómo pasan las balas. No voy a esperar a que el Levante descienda sin luchar para que se mantenga. Voy a tratar de ayudar, de sumar . Mi ego ya se cumplió desde que jugué el Mundial de USA o los partidos que jugué en primera división. No necesito que hablen de mi. No me quedaría contento si no lo hago todo por ayudar al Levante".

El nuevo proyecto

El presidente Quico Catalán explicaba porqué se dejó pasar el mercado invernal para traer a Felipe Miñambre "si lo hubiéramos querido firmar en diciembre posiblemente no lo podríamos haber hecho. Lo coherente es hacer lo que dijimos en la Junta. Ya sabíamos que las limitaciones eran máximas. Hemos cumplido la hoja de ruta. Para contratar alguien como Felipe tenías que esperar a que acabara el mercado y sus obligaciones con su club. Durante el mercado hemos tenido técnicos de la casa valorando y con eso hicimos el mercado. Ojalá Felipe esté más allá del 25... hasta el 35... Hay muchas veces que no se conoce a la persona que dirige este club. Hay sponsors vinculados a mi continuidad. Soy muy honrado, muy honesto y pienso lo mejor para este club. Si en diciembre de 2023 viene otra dirección a este club podrá resolver el contrato por una cantidad irrisoria". Y añadía que "soy un hombre de palabra y lo que dije lo cumplo. Habrá examen a final de temporada. Yo no pienso en mi sino en lo mejor para mi club y lo mejor es que Felipe aporte valor al Levante. Igual hubiera sido más sencillo haber traído un director deportivo al día siguiente de cambiar la dirección deportiva pero no era lo mejor para el club. Igual me hubiera evitado muchas críticas pero había que esperar para traer el perfil necesario. Voy a trabajar para presentar un proyecto de regeneración que tenga el beneplácito de la gente. La llegada de Felipe me hace sentir más fuerte y más ilusionado".

Por su parte el nuevo director deportivo hablaba sobre la posibilidad de empezar o no un proyecto desde cero. "Es muy pronto para hablar sobre si se empezará un proyecto de cero. No quiero hablar del futuro sin pelear el presente. Me parece una irresponsabilidad hacerlo y valorar muy poco a los jugadores que tenemos. Debemos pelear hasta el último momento. Lo que tenemos que tener clara es la idea de lo que queremos del Levante ahora y en el futuro. Queremos que los aficionados se sientan orgullosos de su equipo y eso es lo que tenemos que construir. Somos un equipo con posibilidades de hacer buenos jugadores, eso no me preocupa. Lo que hay que buscar es el clic para cambiar la dinámica de este equipo. Tenemos que pelar por tratar de hacer eso".

Y sobre ese proyecto el presidente Quico Catalán aclaraba la situación sobre Campaña. "Jose no tiene porque salir libre del Levante si se desciende porque el Levante tiene sus derechos sobre su contrato. Si el Levante iguala el salario que tiene en primera división estando en segunda es jugador del Levante".

Cambio de horario ante el Elche

La Liga ha cambiado el horario para el partido que el Levante jugará ante el Elche. Ahora tendrá que hacerlo el viernes 25 febrero a las 21:00 habiendo jugado el lunes previo. No obstante el presidente no se quejaba del cambio de horario al afirmar que "ni Felipe ni el míster me han puesto ninguna pega con el cambio de horario. Hay veces que hay que colaborar y pensar en el bien general. Afrontaremos el partido sin ninguna excusa. No vamos a quejarnos. A estas alturas no tenemos excusas para afrontar los partidos".

Y sobre la reunión de ayer con la Delegación de Peñas, Quico Catalán afirmaba que "le propuse sentarnos en una mesa con el presidente de la Delegación. Siempre es productivo. Tengo una comunicación bastante habitual con ellos. Hablamos de la preocupación por el equipo".