Carlos Soler: "Siempre he dicho que me gustaría quedarme aquí"

El President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig ha recibido hoy a los deportistas valencianos que estuvieron presentes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo el pasado verano. Uno de ellos, Carlos Soler ha hablado de su renovación con el Valencia CF y las ganas que tiene de volver ya de su lesión ante el FC Barcelona.

La renovación

El canterano del Valencia finaliza contrato en junio de 2023 y una de las prioridades del club es prolongar su contrato. Tanto él como el propio Valencia tienen claro lo que quieren. Soler afirmaba que "yo ya he dicho siempre que me gustaría quedarme aquí y estoy muy contento porque el club quiera que me quede pero son cosas que se tienen que hablar poco a poco y ya habrá novedades más adelante".

Su regreso tras la lesión

También ha hablado de su regreso tras la lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego en los últimos partidos. El valencianista apunta ya a volver ante el FC Barcelona. "Estoy muy bien de la lesión. Esta mañana estuve con el grupo y espero mañana completar todo el entrenamiento".

El próximo rival, el FC Barcelona

Su intención es poder estar en el Camp Nou ante el FC Barcelona un equipo al que no duda en calificar de "un gran equipo aunque esté en un momento muy delicado y complicado pero es el Barcelona y siempre lo va a ser y en su campo es un rival difícil. Nosotros iremos allí a intentar ganar".

Sobre Bordalás

De su nuevo técnico, José Bordalás, afirma que "es un técnico muy exigente, nos pide el máximo en los entrenamientos y en los partidos. Si lo hacemos en los entrenamientos en los partidos nos saldrá solo. Lo estamos haciendo bien y hemos hecho un buen inicio de campaña y queremos seguir yendo para arriba".