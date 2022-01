Bryan Gil: "Estoy seguro que vamos a hacer grandes cosas"

Bryan Gil ya es nuevo futbolista del Valencia en calidad de cedido hasta final de temporada por el Tottenham. En sus primeras palabras como valencianista destacaba que "es un día especial para mí. Tenía ganas de estar aquí. Mi familia también está muy feliz. Tenían ganas de que volviera a España y ahora toca disfrutar del equipo y de la ciudad. Y añadía que "vengo aquí a darlo todo, a hacer disfrutar a la afición y al Club. Estoy seguro de que vamos a hacer cosas muy grandes".

Sobre el Valencia de Bordalás

El extremo se deshacía en elogios hacia el equipo de Bordalás "una de las razones por las que he venido aquí es el estilo de Bórdalas y cómo compite. Creo que me ayudará muchísimo". Y destacaba su relación con Carlos Soler "con los que más contacto he tenido son Carlos y Hugo. Carlos me ha escrito mucho. Me ha ayudado mucho y se lo agradezco. Me daba tranquilidad. Estoy muy feliz de volver a verlos y volver a jugar con ellos. El llegar a un vestuario nuevo y conocer a gente importante te da mucha confianza, sobre todo, los primeros días".

Ilusión puesta en la Copa

Su primer partido podría ser el miércoles en los 1/4 de Copa ante el Cádiz en Mestalla. Mi visita a Mestalla el año pasado fue triste, ya que descendimos con la SD Eibar. Pero espero que este año, en este estadio, las tardes sean de muchísimas alegrías. Tengo muchísimas ganas de pisar Mestalla, de ver al público ahí y de ganar cuanto antes. Tenemos un partido importante el miércoles y queremos colarnos en las semifinales".