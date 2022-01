Byran Gil: "El Valencia es un equipo que me gusta como juega"

LEER MÁS El Valencia y Tottenham acuerdan la cesión de Bryan Gil

Bryan Gil ya está en Valencia. El futbolista ha aterrizado en el aeropuerto de Manises en un vuelo privado para marcharse a pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato de cesión con el Valencia hasta final de temporada.

A su llegada a la capital del Turia ha manifestado que "estoy muy contento y feliz de estar aquí. Valencia es una ciudad que me gusta y es un equipo que me gusta como juega y creo que aquí lo puedo hacer bien y de ahí la elección de venir aquí. Conozco a Gayá, he hablado mucho con Carlitos Soler de este proyecto y también con Huguito y tengo ganas de verlos. Tenía ganas de volver a La Liga"-

Y a su llegada al centro médico preguntado por si estará más de una temporada afirmaba que "eso ya se decidirá, yo pertenezco allí pero ahora toca disfrutar de esto". Y sobre si podrá jugar el miércoles "es algo que decidirá el míster, yo ahí no mando".

