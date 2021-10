Bordalás: "Estamos indignados, no era penalti"

No se mordió la lengua el entrenador del Valencia, José Bordalás para hablar del polémico penalti de José Luís Gayá sobre Ansu Fati y reconoció que "estamos indignados".

Bordalás tiene claro que no fue penalti

El alicantino afirmaba que "la verdad es que la jugada ha sido determinante porque el partido estaba muy igualado. No ha sido penalti. Lo he podido ver después del partido aunque en el césped Gayá ya me había dicho que no era penalti que había tocado claramente el el balón y lo he podido comprobar después y por tanto no era penalti. La verdad es que ha sido una jugada muy muy determinante y no entendemos de ninguna manera que existiendo la tecnología, el VAR, se haya pitado penalti. No lo podemos entender de ninguna manera y obviamente estamos indignados".

Racha negativa

El Valencia acumula ya cinco partidos sin ganar. Sobre si está o no preocupado Bordalás sobre esta racha negativa afirmaba que "obviamente cuando estás varias jornadas sin ganar no estás feliz, no estás contento. Trabajamos para volver a conseguir la victoria".