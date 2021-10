Carlos Soler: "Ansu Fati me dice que tiene muchas dudas, no sé porqué no va a verlo"

El otro capitán del Valencia, Carlos Soler reclamaba que Gil Manzano hubiera ido a ver el penalti de Gayá al monitor de televisión. "No entiendo porqué no va a verlo si hay muchas dudas" afirmaba el valencianista.

Comversación con Ansu Fati

Soler iba más allá al afirmar que tuvo una conversación con el futbolista del Barcelona protagonista de la jugada "de hecho Ansu Fati... yo hablo con él y me dice que tiene dudas y que no sabe si es o no". Y volvía a insistir "creo que simplemente con ir a verlo a la tele... pues si luego pita penalti que lo pite.. que vaya a verlo que es un penalti con muchas dudas"

Racha negativa

Son ya cinco partidos sin ganar. Para Carlos Soler "a nadie le gusta estar cinco partidos seguidos sin ganar. Es complicado así estar arriba, pero tampoco hay que estar preocupados e intentar mejorar lo que ya estamos haciendo mal. Estamos concediendo demasiado y no estamos siendo lo agresivos de las primeras jornadas. Toca pensar en Mestalla y en el Mallorca".