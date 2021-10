Anil Murthy: "El Valencia necesitaba un nuevo estilo de gestión "

El presidente del Valencia CF Anil Murthy impartió una masterclass en la 13ª edición del Máster en International Sports Management de la Fundación del Valencia ante 99 alumnos de 34 nacionalidades distintas.

Modelo de gestión

Para el presidente la llegada de Meriton cambió un modelo de gestión que no funcionaba, "si hubiera funcionado el club no estaría en la quiebra" afirmaba. "Lógicamente, el club necesitaba un nuevo estilo de gestión. Lo que hemos intentado hacer es traer un nuevo estilo de gestión, para afrontar los desafíos de cómo será el fútbol en el futuro. Los aficionados y los inversores extranjeros están interesados en el fútbol. Y así seguirán comprando. ¿Por qué? Porque los clubes necesitan dinero. ¿Qué pasa cuando hay dueños extranjeros? Puede haber un cambio en la cultura del club, o tal vez no. Creo que sería un error cambiar la cultura de un club totalmente. Este club tiene 103 años de historia. Yo soy de Singapur. Lo que intentas traer es algo del estilo de gestión".

La superliga de los clubes poderosos

Insistia Murthy en que el capítulo de la Superliga no está cerrado. "Esto no va a desaparecer. Va a volver una y otra vez, para formar su propia competición de la élite. Es porque dicen ¿Por qué uso mi tiempo con estos clubes pequeños? Tenemos la mayor cantidad de aficionados del mundo, y si juntamos todos estos clubes de la élite, tenemos al 90% de los aficionados del mundo. Lógicamente, ellos dicen que no tiene sentido jugar contra los equipos más pequeños, que no les aporta nada. Sinceramente, creo que es un gran error de su parte, porque es pensar a muy corto plazo. Hay una cantidad de dinero finita en el fútbol. Entonces, si tomas el 90% del dinero hoy, mueren las ligas nacionales. ¿De dónde sacas tus jugadores? Tus jugadores vienen de las ligas locales y de las academias".

La Academia

Para el presidente "la Academia es nuestra manera de afrontar el reto del futuro. Hará que estemos fuertes, pase lo que pase, tendremos buenos jugadores. Invertir en la infraestructura de la academia, scouting... hace que los jugadores quieran venir, porque saben que pueden subir al primer equipo. Doce de nuestros jugadores provienen de la academia. Saben que podrán subir, y que tenemos a buenos jugadores. Así es nuestra estrategia para mantenernos relevantes, pase lo que pase".

Retos de futuro

Y sobre los retos que se marca de futuro decía el presidente que "a corto plazo queremos reestablecer la situación financiera a nivel que sea más sostenible bajando los costes. A medio plazo, construir un equipo de fútbol que vaya a competir a un nivel top sin hacer locuras y fichar como un loco y no tener dinero para pagar luego".