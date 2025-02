Los veterinarios se manifestarán en Valencia el viernes contra las restricciones de la regulación del medicamento

Tras el éxito del paro realizado el 11 de febrero en la mayor parte de centros veterinarios de la Comunidad Valenciana y en buena parte del país, la Asociación Empresarial Veterinaria de Valencia (AEVETVAL) convoca a una nueva protesta en Valencia el viernes, 21 de febrero. La movilización cuenta con el apoyo del Colegio de Valencia (ICOVV), de Castellón (COVCS) y de Alicante (Icoval), que ya han puesto a disposición de sus colegiados autobuses para desplazarse así como de otras asociaciones vinculadas al sector clínico, como la Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA) y la Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos (AVEE). La manifestación se enmarca en el conjunto de movilizaciones nacionales programadas a las que han llamado la patronal CEVE (Confederación Empresarial Veterinaria de España), VetsUnidos, el sindicato veterinario FESVET y que también secunda la Organización Colegial Veterinaria (OCV): una concentración el día 28 frente a IFEMA (Feria Madrid) coincidiendo con la clausura del Congreso Iberzoo Propet y otra el 5 de marzo frente a la sede del Ministerio de Agricultura, responsable del sistema PRESVET que tanto malestar está generando. La motivación de todas ellas es la misma: se exige reformar el RD 666/2023 para establecer una moratoria en la aplicación de la comunicación obligatoria a través de tal plataforma de los antibióticos recetados a los animales; la flexibilización de la normativa para permitir la venta al por menor de medicamentos a los animales a cargo del veterinario y rebajar el IVA aplicado a sus servicios.

La manifestación por las calles de la capital del Turia arrancará este viernes, a las 18 horas, desde la sede de la Dirección General de Salud Pública (Av. de Catalunya, 21, Benimaclet) y llegará hasta la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Las movilizaciones, que están abiertas a la participación de cualquier ciudadano sensibilizado con este ámbito, se convocan no sólo contra buena parte de lo establecido en el referido RD 666/2023 sino, en general, contra el limitador marco normativo que regula los medicamentos veterinarios (RD Legislativo1/2015) y contra el IVA al 21% que desde 2012 penaliza los servicios veterinarios de manera discriminatoria con respecto a otros sanitarios. De un lado, se insiste en que existe un sistema europeo alternativo -hoy llamado proyecto ESUAVet, antes ESVAC- que permite la recogida y evaluación de datos sobre venta y uso de antimicrobianos de manera indirecta, no a través de los veterinarios sino de los distribuidores de medicamentos. Es más, la legislación comunitaria en esta materia permitiría aplicar la moratoria reclamada para el uso obligatorio de PRESVET en la transmisión de tales datos, pues sólo exige hacerlo a partir de 2029. La normativa restringe injustificadamente el acceso a los tratamientos de los animales, poniendo en peligro su estado sanitario y bienestar por lo que se reclama que las decisiones sobre la salud animal se tomen bajo un criterio veterinario y no administrativo. De igual manera, para evitar la inseguridad jurídica hoy existente, se pide derogar el régimen sancionador vigente relacionado con las posibles infracciones de notificaciones de prescripciones de antimicrobianos, pues son manifiestamente desproporcionadas.

Y en cuanto a la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y otros Productos Sanitarios (Real Decreto Legislativo 1/2015) se reitera que es necesaria su modificación para permitir al veterinario la venta al por menor a los animales directamente bajo su cuidado, de todos y cada uno de los medicamentos necesarios para su atención sanitaria. El reglamento comunitario permite hacerlo y así los veterinarios españoles podrían trabajar en las mismas condiciones que los de otros Estados de nuestro entorno como Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica…