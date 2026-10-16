Música

"Todo saldrá bien": la apuesta por la autenticidad y los sueños de Carmen Ferre

La artista sevillana, que comenzó a cantar con solo ocho años, presenta su último trabajo en Más de Uno Valencia

ondacero.es

Valencia |

Carmen Ferre

Carmen Ferre lleva la música en las venas desde niña. A sus 20 años, la cantante sevillana continúa consolidando su carrera con una propuesta propia, marcada por la autenticidad, la constancia y las ganas de seguir creciendo.

Tras darse a conocer en programas como La Voz Kids, Menuda Noche y Got Talent España, y compartir escenario con artistas como Antonio Orozco, Ferre llega con "Todo saldrá bien", un trabajo que incluye canciones como "CDT", "Tengo miedo" y "Pajarito" y que ha compartido esta semana con los valencianos.

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