Tastarròs regresa a la Plaza del Ayuntamiento de Valencia con un completo programa de actividades

Santos Ruiz, director de la D.O. Arròs de València y crítico gastronómico, nos informa sobre la celebración de la 7 edición de esta cita que gira en torno al cereal estrella de la comunidad, que además de su carácter gastronómico, contará con diversas actividades para acercar esta tradición milenaria a la ciudadanía.

TastArròs 2024 celebra una nueva cita el próximo 8 y 9 de junio, un fin de semana durante el cual acercará la cultura arrocera al centro de la ciudad. La celebración más popular del arroz es una de las citas gastronómicas más esperadas del calendario valenciano. Esta séptima edición, además, contará con una embajadora de excepción: Begoña Rodrigo, chef de La Salita (1 estrella Michelin, 3 Soles Repsol) y una de las máximas representantes de la gastronomía de esta tierra y de la alta cocina española. Esta fiesta, organizada por el Consejo Regulador Denominación de Origen Arròs de València en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, se ha convertido en el mayor evento de arroces de la ciudad del Turia.

Como ya es tradición desde 2016, los asistentes podrán probar los arroces clásicos y modernos de 52 restaurantes de Valencia y de las diferentes comarcas. TastArròs, más allá de su carácter culinario, ofrece un completo programa de actividades. Durante ese fin de semana se podrá disfrutar de showcookings para conocer los usos de los arroces acogidos a la D.O., un molino de arroz en el que los más pequeños se transformarán en agricultores, animación musical a cargo de dos grupos de jazz, un impresionante sequer urbano y del popular concurso ‘Arrocero del Futuro’. TastArròs es una de las iniciativas más mediáticas para visibilizar el trabajo de la D.O. Arròs de València, volcada en promocionar en todo el territorio nacional la riqueza cultural, gastronómica y medioambiental del arroz de Valencia.

BEGOÑA RODRIGO, EMBAJADORA DE 2024

La séptima edición de TastArròs contará con Begoña Rodrigo (Valencia, 1975) como embajadora. La chef visitará los diferentes stands de los restaurantes participantes y defenderá las bondades de las tres variedades acogidas a la D.O. Arròs de València: bomba, senia y albufera. Begoña Rodrigo tiene mucho que decir sobre el arroz; desde hace un par de años viene desarrollando nuevas técnicas y conceptos con los que anda construyendo un discurso propio en torno a la cocina del arroz. Esta chef autodidacta, con antebrazos marcados por las quemaduras que recibe diariamente, sabe muy bien que su oficio se aprende en la cocina y su obstinación la ha llevado a echar raíces frente a la estufa. A Begoña le gusta todo aquello que le emociona: los cítricos, el mar, los vinagres, las hierbas frescas, un buen guiso.... Le gusta cocinar. Se formó en cocinas y hoteles fuera de España, lo más alejado del entrenamiento tradicional. En 2013, participó y ganó la primera edición del concurso televisivo Top Chef, presentado por los cocineros Alberto Chicote, Susi Díaz y Ángel León. En 2014 fue elegida la mejor cocinera de la Comunidad Valenciana y en 2019 obtuvo la estrella Michelin para La Salita. En 2005 abrió La Salita y hoy, 19 años después, es un modelo a seguir para muchos chefs. Su cocina está basada en los productos de temporada y en el recetario de su Valencia natal, de la huerta, al mar pasando por la tierra.

LOS RESTAURADORES, FIELES AL ARROZ

Más de medio centenar de restaurantes participarán en esta cita, fiel reflejo del compromiso y apoyo que presta el sector a la Denominación de Origen Arroz de Valencia, siempre al lado de los chefs autóctonos. Cada uno de ellos ofrecerá una amplia variedad de platos de arroz por cinco euros y vasos de cerveza Estrella Galicia, patrocinadora del evento, por 2 euros. Durante el sábado, será posible disfrutar de las recetas de espacios como Mare (Benidoleig, Alicante), del chef Miquel Gilabert, un enamorado del recetario valenciano y de las tradiciones y la despensa de la región; Alejandro Platero Restaurante (Valencia), donde el chef Alejandro Platero combina la alta cocina y el arte del arroz en su versión más gourmet en pleno barrio del Campanar; Sequial 20 (Sueca, Valencia), ganadores del Concurso Internacional de Paellas de Sueca 2023 al imponerse a otras 44 propuesta culinarias de 16 países; La Llar del Pescador (Pobles del Sud, Valencia), una arrocería —perteneciente a la Comunidad de Pescadores del Palmar— donde disfrutar de la gastronomía local en su más pura esencia. Asimismo, aquellos que asistan el domingo también podrán disfrutar de la propuesta de los restaurantes Llisa negra (Valencia) —cocina de producto a la parrilla y arroces en paella a leña— y El Poblet (Valencia), con dos estrellas Michelin, —liderado por el chef Luis Valls que orquesta una propuesta influenciada por el entorno valenciano—; de Vicky Sevilla de la mano de Arrels (Sagunto, Valencia), con una estrella Michelin, donde ejecuta una cocina de producto, de mercado y de cercanía con un toque de autor y de vanguardia, o de Manu Yarza con su restaurante Yarza (Valencia), centrado en platos tradicionales de la región y uno de los mejores restaurantes de mercado de la ciudad, pero con una visión actual. Asimismo, los establecimientos valencianos La Tavernaire, una de las tabernas más populares y genuinas de la ciudad, y Memoria Gustativa, de Javier Vega y Blanca Martínez —discípulos de Diego Guerrero recién llegados a la ciudad—, también participan en estas jornadas el domingo 9.

UN FIN DE SEMANA MARCADO POR LA TRADICIÓN

Además de a nivel gastronómico, TastArròs difunde y acerca a la ciudadanía la cultura milenaria en torno a este cereal. Por ello, volverá a contar con el sequer urbano, una de las actividades más icónicas de la fiesta; una parte de la plaza del Ayuntamiento se convertirá en un gran sequero de arroz en el que se secarán 10.000 kilos de este cereal con la ayuda de animales y herramientas tradicionales. Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán demostrar su pericia labrando arroz para ser elegidos como el ‘Llaurador més ràpid de l´Albufera’; la persona que logre la mejor marca ganará una invitación a un almuerzo para dos personas en alguno de los restaurantes que participan en esta edición. Asimismo, no faltarán las clases prácticas y los showcookings en el escenario TastArròs T’Ensenya. Por otro lado, jóvenes —a partir de seis años— y mayores conocerán de primera mano el molido del arroz con el taller de la D.O. Arròs de València. Los visitantes podrán ver cómo el arroz integral –de color pardo, con una capa muy rica en almidón y con muchas vitaminas— se convierte en arroz blanco, característico de la D.O. y cuya limpieza y molturación definen su naturaleza y sabor. Asimismo, el sábado y el domingo, los pescadores del Port de Catarroja llevarán hasta el corazón de la ciudad algunas de sus barcas y aparejos para enseñar los entresijos de su centenario oficio y las técnicas de pesca utilizadas en el lago de la Albufera.

El domingo será el turno del concurso más esperado de esta cita: Arrocero del Futuro. Se trata de una iniciativa en la que cocineros menores de 40 años de toda España tendrán que cocinar, en directo, una receta de arroz de su elección, con la única condición de emplear alguna de las variedades de la D.O. El jurado está compuesto por algunos de los mejores profesionales del periodismo gastronómico y estará presidido por Cuchita Lluch. Ellos evaluarán la textura (punto de coccion), el sabor, la creatividad, la originalidad y la presentación de la receta de cada aspirante. Un total de ocho cocineros lucharán el domingo 9 por el título de Arrocero del Futuro, que lleva aparejado un premio de 2.000 euros en metálico. Àlex Vidal, de Origen (Madrid); Andrés Rengel, deNostre (Valencia); Rafael Cuello, de Moscatel (Madrid); Carlos García, de Dexcaro (Denia, Alicante); Eduardo Guerrero, de Adaly (Madrid); Aitor López, de Citrus del Tancat (Alcanar, Tarragona), Néstor Oreiro, de La Sucursal (Madrid), y María Fernanda Escalona, de La Salita (Valencia), son los candidatos de esta edición. El año pasado la victoria recayó en Carlos Griffo (Calisto y Quinqué, Madrid) gracias a su receta de arroz de pichón con trompeta de los muertos y salsa de mistela con naranja sanguina.

EL HUMEDAL: LA RAZÓN DE SER

TastArròs es una iniciativa con la que la D.O. Arròs de València quiere poner en valor no solo la importancia económica y cultural del arroz, sino también su relevancia crítica en la viabilidad de los humedales en los que se encuentran los arrozales. Estos cultivos son ecosistemas con gran importancia, ya que garantizan el flujo hídrico que hace posible la vida en los humedales y extiende la presencia de la lámina de agua durante los meses en los que esta escasea. El cultivo de arroz en la Comunidad Valenciana es el más antiguo de España —se remonta a los primeros años de ocupación musulmana en la región— y utiliza variedades que resultan de trabajos de mejora que se iniciaron en la primera década del siglo XX. Estas variedades han logrado adaptar sus características al ciclo y al clima y resultan en una materia prima de calidad gastronómica excepcional. La D.O. abarca arrozales ubicados tanto en Alicante como en Valencia y Castellón, aunque en un porcentaje altísimo (más del 90 %) su cultivo se concentra en el Parque Natural de la Albufera, zona húmeda de importancia internacional. Que este espacio natural de características únicas esté en buenas condiciones para su fauna y flora depende directamente del mantenimiento de los arrozales y de que se promuevan técnicas y prácticas alineadas con la sostenibilidad del medio.