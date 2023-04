Nuevo libro de Curro Cañete: “El amor comienza en ti”

Fotografía: Javier Ocaña

Curro Cañete ha mejorado la vida de cientos de miles de personas ayudándolas a creer en sí mismas y vencer sus miedos gracias a sus obras, traducidas a más de diez idiomas. Ahora vuelve a las librerías con su nuevo trabajo, El amor comienza en ti, un libro maravilloso en el que comparte su programa práctico de autoestima para que todo el que lo lea aumente el amor por sí mismo mientras disfruta de la vida. El verdadero amor a uno mismo no es egoísmo, aclara Curro, sino respeto, sabiduría y generosidad, pues cuando aprendemos a amarnos también amamos más a los demás, somos menos exigentes con otros y mejoran nuestras relaciones. Con lecciones hermosas y ejercicios sencillos pero muy poderosos, El amor comienza en ti es un libro lleno de sabiduría, fruto de muchos años de trabajo y experiencias. El conocido autor no duda a la hora de exponerse y compartir sus propias debilidades, los grandes retos que ha atravesado y viñetas de su trabajo como coach profesional para ilustrar sus enseñanzas. Un libro que nos ayuda a liberarnos de lastres como el rencor y el apego y a alcanzar nuevos niveles de calma, plenitud y paz mental.

El amor, la herramienta mágica. Todo ser humano, solo por el hecho de serlo, ya es digno de amor. tú eres digno de recibir amor estés en el lugar en el que estés, haya pasado lo que haya pasado, aquí y ahora, en este momento, y tienes derecho a dejar de sufrir. Curro Cañete escribe El amor comienza en ti con el propósito de ayudar a sus lectores a aumentar el amor por sí mismos y alcanzar su propósito personal en la vida. Para ello, se basa en el trabajo realizado con miles de personas a través de cursos y sesiones particulares a lo largo de los últimos diez años, completándolo y ampliándolo con descubrimientos científicos y poderosos ejercicios con los que no solo te enfocarás en lo importante para ti, sino que disfrutarás mucho y te ayudarán a conocerte. Porque, como recuerda el autor, tú eres el verdadero protagonista de tu vida.

Curro Cañete es uno de los autores más conocidos y valorados de nuestro país en el campo del crecimiento personal. Su libro, El poder de confiar en ti, estuvo durante más de cuarenta semanas seguidas en la lista de los diez libros más vendidos, y su éxito no ha dejado de crecer en los últimos años. Licenciado en Derecho y Periodismo, es escritor y coach profesional titulado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ayudado a deportistas, artistas y profesionales a enfocarse, dar lo mejor de sí mismos y aumentar su éxito y su felicidad. Apasionado del comportamiento humano, su propósito de vida es ayudar a las personas a creer en sí mismas para que puedan disfrutar de la vida, vivir sin miedo y hacer sus sueños realidad. Traducido a diez idiomas, es autor de best sellers como el citado El poder de confiar en ti, que ganó el premio al mejor libro publicado en 2019, Ahora te toca ser feliz o No tengas miedo a nada, libros imparables que ya han cambiado la vida de cientos de miles de personas. Ahora, en El amor comienza en ti, comparte su método práctico e infalible para conseguir lo más importante: alcanzar el verdadero amor por uno mismo.