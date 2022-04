Malasmadres On Tour tendrá parada en Valencia con 'La hora de cuidarse' junto a Rozalén

'Malasmadres On Tour La Hora de Cuidarse' vuelve en 2022 por todo lo alto y tendrá parada en Valencia el 26 de julio. El tour que lidera Laura Baena, fundadora del Club de las Malasmadres, cuenta con una invitada especial, la cantante Rozalén, que interpretará el tema 'Yo no renuncio' compuesto para el proyecto activista de DKV 'Canciones para los que no quieren escuchar', desde el que se utiliza el poder emocional de la música para concienciar sobre problemas sociales y que en esta ocasión se centra en la causa de los derechos y la salud física y emocional de las mujeres.