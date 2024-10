Carmen Amoraga: "Me gustaría que los lectores se quedaran con la esencia de la tinta invisible de la novela"

La escritora, finalista del premio Planeta y ganadora del premio Nadal, Carmen Amoraga, ha publicado su última novela 'La memoria invisible'. Un libro que aborda de lleno el tema de la maternidad y la memoria como temas principales, así como la precariedad laboral y la doble moral de la sociedad, la construcción de los recuerdos, la culpa, los prejuicios y, sobre todo, el amor.

En 'La memoria infiel', Carmen analiza dos temas fundamentales: cómo hacer las paces con el pasado y con las personas que nos hicieron daño, y cómo se puede conseguir cambiar. Una novela en la que destaca la voz tierna, sincera y cercana de Salomé, la protagonista, y que trata con cariño a otros personajes como Ana, Consuelo, Miguel y Charo y Marisol, entre otros.

En Más de uno Valencia hemos compartido unos minutos de radio con la autora, quien pretende que los lectores sientan suya la novela: "me gustaría que los lectores se quedaran con la esencia de la tinta invisible de la novela". Carmen nos habla de esa tinta invisible haciendo referencia a todo lo que no se lee en las líneas del libro para reflexionar sobre el poder del mensaje no escrito y, sobre todo, de la memoria.