Los arroceros reclaman medidas ante la multiplicación de flamencos en la Albufera

La presencia de miles de flamencos rosas en el parque natural de La Albufera regala una de las imágenes más sorprendentes de estas fechas navideñas. Sin embargo, mientras la sociedad se deleita con esta evidencia del estado ambiental de la Albufera, los arroceros lanzan un mensaje de auxilio.

De unos 2.000 ejemplares que solía haber hace años en La Albufera ahora hay cerca de 28.000. En Más de uno Valencia hablamos con Santos Ruiz, gerente de la D.O. Arroz de Valencia, para conocer cómo afectará la presencia de los flamencos en la próxima campaña del arroz si no se toman medidas.

Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores recuerda que las bandadas de flamencos han ocasionado graves daños en los últimos años pero la cría y multiplicación de ejemplares en el paraje amenazan con incrementar las pérdidas en el sector. En primavera los flamencos pisotean los campos recién sembrados con tal virulencia que los agricultores no sólo pierden esas plantas sino que, en muchos casos, no resiembran porque no vale la pena, ya que la producción recolectada en la siega resulta tan exigua que no compensa los costes de producción.