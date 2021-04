La Brújula C. Valenciana 16/04/2021

La Brújula Comunitat Valenciana, notícies amb Amparo Sánchez i amb Palmira Benajas Gente Viajera C.V. Hui parlem amb el president del comité organitzador del 2n congrés de Covid19 al qual 82 societats científiques han signat un manifest que reclama que no s'ature la vacunació a Espanya. Al Rebost coneixem la cervesa artesana 'Cosa Nostra' que han rebut 5 medalles d'or al certamen de Lyon, un dels més importants del món. A l'Oceanogràfic hui parlem amb Alicia Borque sobre la seua investigació amb les morses de l'aquari. El passeig amb guia turístic oficial de la CV Joan Such ens condueix per l'Altea pescadora.