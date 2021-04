La Brújula C. Valenciana 14/04/2021

La Brújula Comunitat Valenciana, notícies amb Amparo Sánchez i després amb Palmira Benajas la tomaca protagonista de l'espai de Consum, en innovació parlem amb Begoña Vilata de Redit i amb Gonzalo Beta, director de Saludes Play d'una tecnologia avalada per la Nasa per a aconseguir parcs infantils lliures de virus i bacteris. Amparo Sánchez ens conta hui com el sector del tèxtil valencià s'ha reconvertit amb l'arribada de la pandèmia de Covid i amb el Ceo de Linkener Sergio Ferrer coneixem com ens afectarà la nova factura elèctrica que estarà vigent des de juny.