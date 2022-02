València consolida su reciclaje al alza tras la llegada del contenedor marrón

LEER MÁS El recién instaurado contenedor marrón vive un auténtico 'boom' en la recogida de residuos

Tal y como avanzaban los datos de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) de hace unos días, el reciclaje ha consolidado y mantenido su tendencia al alza durante el último año en València. Los servicios municipales de limpieza y de recogida de residuos han recogido más de 300.000 toneladas de residuos durante los últimos doce meses en la capital valenciana, con un destacado aumento del uso del contenedor marrón – residuos orgánicos – aunque el gris continúa copando buena parte de la recogida – resto –.

Concretamente, el recientemente implantado recipiente marrón ha supuesto la recogida de 26.000 toneladas de basura; el contenedor azul – cartón y papel –, 21.000 toneladas de residuos; el amarillo – envases –, 16.000 toneladas; y, por último, el recipiente verde – vidrio – ha supuesto la recogida de 14.000 toneladas de basuras. València cuenta, así, con un parque de más de 22.700 contenedores de reciclaje – un 48% más que hace ahora siete años –, de los cuales 3.900 son recipientes marrones de recogida de residuos orgánicos.

El Ayuntamiento de València achaca estas cifras positivas al aumento del Presupuesto Municipal, al crecimiento del número de contenedores y a las campañas puestas en marcha durante los últimos años. “Una de las medidas más importantes que ha hecho este Gobierno con respecto al Gobierno anterior es que, cuando nosotros entramos en el 2015 a gobernar con el presupuesto aprobado por el anterior Gobierno, el contrato tenía un presupuesto de 59 millones de euros y, en el 2022, este presupuesto ha subido a los 79 millones de euros, es decir, ha habido un aumento de prácticamente el 35%”, ha analizado el vicealcalde de València y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, en una rueda de prensa celebrada esta misma mañana.

Campillo, al PP: "Algunas calles de Madrid no se barren"

El vicealcalde de València y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha aprovechado esta serie de cifras positivas para responder a las últimas críticas de la oposición municipal. Desde la bancada del PP, los ‘populares’ insisten en que el Informe de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias de València tiene a la falta de limpieza como principal reivindicación vecinal “mes tras mes”, tal y como publica periódicamente la formación liderada por María José Catalá.

Sergi Campillo ha afirmado conocer esta situación aunque ha querido recordar que el Infobarómetro Municipal otorga, de media, un seis sobre diez al servicio municipal de limpieza y de recogida de residuos. “Esa imagen que quiere trasladar la oposición y la derecha de ciudad sucia, que prácticamente no se puede salir a la calle, como si aquí tuviésemos una situación calamitosa, no se corresponde con la realidad y la prueba más evidente son los resultados electorales del 2019”, ha opinado el vicealcalde de València y concejal de Ecología Urbana en declaraciones ante los medios de comunicación. “En Madrid, hay calles que no se barren durante muchos días y, en València, se barren todas las calles de lunes a sábado”, ha zanjado Campillo.