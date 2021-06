Puig pide disculpas a Oltra por anunciar la relajación de las restricciones antes de pactarlo en el seno del Consell

Puig se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa de presentación del plan de infraestructuras sanitarias al ser preguntado por el tweet de Oltra en el que decía que se había enterado "por la prensa" de que el Consell preveía quitar el toque de queda el lunes, 7 de junio.

En este mensaje en redes sociales, Oltra ironizaba con que así el Gobierno valenciano podía "ahorrarse reuniones inútiles porque ya está todo decidido".

Puig, al respecto, ha aclarado que todas las decisiones se toman en la comisión interdepartamental COVID y ha indicado que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, llevará las propuestas de la autonomía a la reunión para evaluarlas con los expertos.

"Si hay alguna cuestión que por falta de comunicación se ha entendido de manera diferente, me disculpo. Me disculpo si se ha tomado esto como una desconsideración, que no lo es", ha apostillado.

Por otro lado, preguntado por si se plantea el Consell abrir el ocio nocturno hasta las 2 horas, Puig ha recordado que este sector está cerrado desde hace muchos meses por un acuerdo que se tomó en la comisión a nivel de toda España.

"Esta tarde la consellera participará en la comisión y sabemos que se debatirá sobre ello", ha dicho, para añadir que en su opinión se dan las circunstancias para empezar a normalizar la apertura del ocio nocturno "con una serie de condiciones".

A su juicio, "hay que dar seguridad a la ciudadanía, pero también es cierto que el ocio nocturno ha sufrido mucho". "Quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho y ahora se trata de generar un marco de apertura progresiva en el que sí es exigible mantener la máxima prudencia", ha insistido.

Y así, en relación con el debate de las mascarillas, Puig ha indicado que piensan que en espacios naturales y playas "nos encontramos en circunstancias de no necesitar mascarillas", pero fuera de ahí "hay que ir con mucho cuidado porque el virus sigue presente", ha incidido. A su entender, "quitar la mascarilla de manera generalizada generaría una dinámica de imagen muy negativa, como si hubiera desaparecido el virus".