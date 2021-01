Oltra asegura que las decisiones sobre la pandemia las adopta Puig y Barceló, no el gobierno en conjunto

Oltra (Compromís), tras firmar un convenio con el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem), ha respondido así al ser preguntados sobre las peticiones más estrictas de sus partidos respecto a las tomadas por el Gobierno valenciano para luchar contra la pandemia.

Ha destacado que estas medidas, "como dijo el president de la Generailtat, dependen de dos departamentos, no del Consell en su conjunto", y ha aclarado que "no se trata de medidas contrarias sino de diversos puntos de vista", lo que responde a "esa visión plural que también hay en la sociedad democrática". Para Martínez Dalmau, se está viviendo "el reto más duro y más difícil" de un gobierno en la Comunitat Valenciana y ello implica que ha de "estar más fuerte que nunca, actuar siempre a una y con una hoja de ruta que desde el principio se ha puesto encima de la mesa". "Hemos de confiar en la capacidad del gobierno para liderar esta crisis tan dura que estamos viviendo y que ha dejado a tanta gente al margen de nuestras vidas", ha apuntado, y se ha mostrado "convencido de que al Gobierno valenciano no le temblará el pulso a la hora de tomar las medidas que tenga que tomar para luchar contra esta terrible pandemia". Respecto a si las diferentes posiciones que han mostrado sus partidos respecto de las restricciones pueden afectar a la imagen de unidad, el vicepresidente segundo ha indicado que "es normal que los partidos propongan, incluso, medidas diferenciadas". "Al final el Gobierno valenciano ha de tener la capacidad para liderar esta crisis y como siempre, escuchando a todos y a los especialistas por encima de cualquier cosa", ha agregado.

Sobre si es urgente una nueva reunión de la interdepartamental de la Comunitat Valenciana, Oltra ha indicado que en la pasada reunión del día 5 se emplazó a tener otra esta semana aunque aún no hay fecha y ha incidido en que "no es" este órgano el que toma las decisiones. "Quien toma las decisiones son los departamentos que tiene la competencia, Sanidad y Presidencia, en todo lo que afecta a las medidas que derivan del decreto de alarma y en la interdepartamental se escuchan las diversas opiniones, posiciones y propuestas pero las decisiones las toma quien las toma", ha insistido. "Obviamente es importante que la interdepartamental se reúna y se quedó así para ver la evolución de la pandemia porque es difícil tomar decisiones a tres semanas vista, cada día cambia la situación, este virus es muy rápido a la hora de cambiar escenarios y tenemos que adaptarnos", ha añadido.

Oltra ha asegurado que su partido trasladará sus propuestas al Gobierno de España, a través del Congreso y del Senado, porque "algunas competencias no son de la Generalitat", y Dalmau ha recordado que no está en la dirección de su partido pero cree que se tomarán las decisiones oportunas. Preguntados si ven conveniente que algunos ayuntamientos hayan pedido a sus vecinos que se autoconfinen, Oltra ha asegurado que "es normal" por la evolución de la pandemia y si la única certeza del virus es que "si cortamos lo más posible las relaciones sociales, se frena", hay que "agarrarse" a esa certeza. Para Dalmau, la Comunitat ya está en un semiconfinamiento importante" y ha considerado que esas medidas "tendrán que ser evaluadas cuando se decida para luchar contra este terrible virus".

La oposición pide liderazgo a Puig

El PP asegura que se han detectado deficiencias en el Hospital de Campaña de la Fe en el que hay 280 camas COVID para leves o moderados.

Lo ha desvelado la presidenta del PP, Isabel Bonig, tras su reunión con el President Puig en el Palau de la Generalitat para analizar la evolución de la pandemia en la Comunitat.

Bonig asegura que tiene dos informes de prevención de riesgos de la Fe que recomiendan no usar esas instalaciones.

Ante las discrepancias entre los partidos del Botànic sobre si se debe confinar a la población, Bonig ha pedido que las restricciones que adopte el Consell se decidan con una sola voz y no con las tres del tripartito.

Otra de las peticiones de Bonig a Puig es que el Gobierno permita bajar los impuestos a la hostelería y el comercio en función de las limitaciones de horario y aforo, que diga la verdad a los ayuntamientos sobre la situación crítica de la pandemia en la Comunitat o que la Conselleria de Sanidad cree un grupo para analizar la efectividad de las vacunas una vez se apliquen las dos dosis.

Tras reunirse con Bonig, el Presdient Puig ha mantenido un encuentro con el portavoz de Ciudadanos. Toni Cantó ha pedido al president que lidere un mando único de la sanidad pública y privada. Asegura que la falta de colaboración con la sanidad privada está provocando que muera gente, por la parálisis de las pruebas diagnósticas, por ejemplo, en oncología.

Cantó ha pedido a Puig que lidere un gobierno que, según el portavoz naranja, está roto. Y se ha mostrado muy duro con la postura de la vicepresidenta Oltra por crear, dice, confusión entre los valencianos.

Cantó lamenta que Oltra pida el cierre de la economía y mientras no están llegando las ayudas a las empresas valencianas.