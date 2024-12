Nuevo choque Mazón-Bernabé: Del "trilerismo lingüístico" al quién es quién en la retirada de coches

El Gobierno vuelve a criticar la gestión de la DANA de València por parte de la Generalitat. En esta ocasión, a cuenta de las soluciones habitacionales que se están ofreciendo a todos aquellos y aquellas que han perdido su casa a consecuencia de las graves inundaciones del veintinueve de octubre.

Concretamente, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, pide conocer el número exacto de personas que han perdido la vivienda al completo, una cifra que depende de la Generalitat. En este sentido, Bernabé defiende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está ofreciendo ya viviendas alternativas a las personas afectadas por la DANA de València.

"No verán vídeos en TikTok del trabajo que está haciendo el Gobierno de España para ubicar y alojar a familias en distintos municipios afectados por la DANA con viviendas de la SAREB", reivindica la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana en referencia al reciente vídeo publicado por el president de la Generalitat en la citada red social, desde la que Carlos Mazón viene difundiendo actuaciones del Gobierno valenciano en formato audiovisual.

"No lo verán en vídeos de TikTok pero estamos habilitando, en este momento, 150 viviendas en los municipios afectados por la DANA", ha insistido Pilar Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión diaria del CECOPI con motivo de la DANA de València.

Choque Mazón-Bernabé: "No me parece digno del president de la Generalitat"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana también ha cargado contra la Generalitat por las polémicas campas de vehículos que todavía permanecen en los municipios afectados por la DANA. Pilar Bernabé asegura que la competencia de retirarlos es de la Generalitat y que esta está fallando en su trabajo.

"No querer asumir la responsabilidad quien tiene la responsabilidad de la emergencia y querer hacer aquí trilerismo lingüístico haciendo una interpretación de una frase y de una coma, cuando ahí dice clarísimamente que son las autoridades competentes y que quien tiene la competencia de la emergencia toda España sabe que es la Generalitat... Sinceramente, no me parece digno del president de la Generalitat Valenciana", censura Bernabé.

Choque Mazón-Bernabé: "La Generalitat ayuda en todo"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, replica que la gestión de las polémicas campas de vehículos afectados por la DANA de València depende de los ayuntamientos de los municipios damnificados porque, según Carlos Mazón, así lo decidió el Gobierno de Pedro Sánchez.

"La competencia, por decisión del Gobierno, es de los ayuntamientos y la Generalitat ha ayudado a los ayuntamientos en todo", defiende Carlos Mazón. "La Generalitat ha puesto a su disposición protocolos y medios, los estamos ejecutando. Seguimos trabajando por acelerar el ritmo de evacuación, cumpliendo con la legalidad y con la seguridad", zanja el jefe del Consell.