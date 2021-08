Las mujeres cumplen 40 años en la Policía Local de València

El 3 de agosto de 1981, 29 mujeres hicieron historia, se convirtieron en las primeras mujeres policías locales de Válencia. Durante más de un siglo, desde 1870, habían tenido vetado su acceso al Cuerpo hasta entonces reservado exclusivamente a hombres. El Ayuntamiento de València ha anunciado que este otoño se hará un reconocimiento de todas las mujeres de la conocida como Promoción del 81 en un acto que en el que también se rendirá homenaje a todas las mujeres del Cuerpo.

Afirman que los inicios no fueron fáciles, destinadas al Batallón de Circulación de la Policía Municipal que, por entonces se encontraba en los sótanos de la plaza del Ayuntamiento, no podían conducir, no portaban arma y se encontraron con la resistencia de muchas personas que les recriminaban en la calle que quitasen el trabajo a los hombres o directamente les mandaban a fregar a sus casas.

La Fundación de la Policía Local recuperó aquella historia de superación e igualdad en un documental, “Promoción del 81”, estrenado en marzo de 2018 con motivo de la celebración del Día de la Mujer. Pocos saben que la incorporación de la mujer a la Policía Local de València pudo retrasarse o incluso no producirse. El 23 de febrero de ese mismo año, el golpe de Estado amenazó con acabar con la joven democracia. Aquella noche, las candidatas a superar las pruebas de acceso a la Policía Municipal de València pensaron que se habían acabado las oposiciones.