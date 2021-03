El lunes arranca la vacunación de 116.000 trabajadores de centros educativos valencianos

En total, serán algo más de 116.000 personas en lo que constituirá "el primer ensayo general de la vacunación masiva" de la población.

Así lo ha anunciado este martes el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha comparecido en rueda de prensa para explicar los detalles junto a los consellers de Sanidad y Educación, Ana Barceló y Vicent Marzà, respectivamente.

La vacuna que se va aplicar a este colectivo será de Astrazeneca, por lo que el personal que entrará en esta primera fase de vacunación a la comunidad educativa tendrá entre 18 y 55 años (el 78% del personal potencial de la comunidad educativa). Los mayores de 55 años "serán vacunados en el momento que se tengan suficientes dosis de vacunas, en concreto de Pfizer, y tendrán esa priorización", ha puntualizado Puig.

Las dosis se inocularán en espacios habilitados en 23 municipios (los tres hospitales de campaña, polideportivos y centros culturales), con 242 equipos de vacunación y unos 1.000 profesionales para agilizar el proceso, ha precisado, por su parte, Ana Barceló, que ha puntualizado, a preguntas de los medios, que el personal de las universidades no está contemplado en esta etapa.

El método de citación que ha detallado Vicent Marzà será "centro a centro" --tanto públicos como privados y concertados-- de acuerdo a un calendario que pretende que el proceso se haga de una manera "ágil y organizada" y con la mínima afectación "al día a día de los centros". En las últimas semanas se ha estado trabajando con los equipos directivos en la elaboración de los listados, que quedarán cerrados entre hoy y mañana con todos los datos que solicita Sanidad.

Habrá citas durante la semana que viene y la siguiente. En concreto, se vacunará los días 15 (a partir de la tarde en los municipios donde el 16 es festivo), 16, 17 y 18, y el 26 (tarde) y 27 de marzo, mientras que la segunda dosis está prevista para principios de junio. Se contará con presencia de responsables de las conselleries de Sanidad y Educación y la idea es que "cada centro tenga su lugar, hora y espacio" con el objetivo de evitar aglomeraciones y completar el proceso de la forma más rápida y clara posible.

El titular de Educación se ha mostrado "satisfecho" de poder seguir avanzado en "la solución que necesitamos para esta maldita pandemia que nos afecta de una forma tan dura" y hacerlo en un colectivo, el de la comunidad educativa, "que está trabajando para hacer posible la contención" del coronavirus y garantizar el servicio esencial de la educación de los niños y niñas.

Preguntado por si cree que la vacunación llega "tarde", puesto que otras comunidades autónomas han comenzado antes la vacunación de docentes, el conseller ha remarcado que "se comienza cuando hay vacunas suficientes".

Además, ha invitado a ver el modelo organizativo de otros territorios "donde las estrategias han sido persona a persona y día a día, lo que lo alarga más" y tiene afectación por los posibles efectos adversos que se producen en algunas personas vacunadas.

"PROBABLE QUE ACABEMOS DE LOS PRIMEROS"

"Es muy probable, aunque cada uno organiza como cree que es mejor, que acabemos de los primeros, porque lo hemos concentrado para que no afecte al día a día, cosa que no ha pasado en ninguna comunidad autónoma. No es una cuestión de antes o de más tarde, cada uno lo hace como puede, pero creemos que nuestro modelo es muy contundente y llega en buen momento", ha defendido.

Por otra parte, sobre la recomendación que hizo la Generalitat de declarar lectivos los festivos escolares de marzo (Fallas y Magdalena) que finalmente no fue recogida por los consejos escolares de ciudades como València y Castelló, el 'president' Puig ha señalado que su pretensión es "borrar del imaginario colectivo aquello que puede ser una fiesta alternativa".

Pero, ha apostillado, "no quiere decir que haya una única mirada, cada uno ha de tomar decisiones y no vamos a polemizar, pero es bien cierto que cada uno ha de aceptar su responsabilidad, cada persona, no estamos hablando de colectivos, en esta causa común".

"SEMANAS COMPLICADAS"

El jefe del Consell ha recalcado que el descenso en la incidencia de la pandemia y la superación de la tercera ola ha sido fruto de "un esfuerzo extraordinario" de la ciudadanía y ha advertido de que vienen "semanas complicadas que tienen un espacio social más amplio". Por eso, ha instado a ser "más conscientes de la realidad que nunca" y "mantener una postura absolutamente diferente a la de otras Fallas o Semana Santa porque ahora no hay ni Fallas ni Semana Santa".

En este punto, Vicent Marzà se ha mostrado convencido de que "no se puede hablar de fiestas", sino "de máxima prudencia" y ha aseverado: "Nunca agradeceremos lo suficiente cómo está ayudando la comunidad educativa a cumplir de forma escrupulosa los protocolos y ojalá el conjunto de la ciudadanía nos comportáramos igual fuera de los centros educativos que dentro".

Por lo tanto, "en estos días en los que determinados municipios han determinado continuar con su no lectivo local deben seguir con las mismas actitudes de compromiso y prudencia que en los centros educativos". Para el conseller de Educación, "buena muestra de que no son no lectivos habituales" es que el personal educativo de València, por ejemplo, va a estar el día 16 vacunándose. "No serán días de fiesta, sino de vacunación, de avanzar en la solución de esta situación", ha concluido.