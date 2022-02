Investigados seis cargos de Igualdad por el caso de abusos a una menor tutelada

El Juzgado de Instrucción número 15 de València investiga a seis personas con diferentes cargos en la Conselleria de Igualdad por presuntamente encubrir los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada a manos de un educador, el exmarido de la vicepresidenta del Consell y titular de la conselleria, Mónica Oltra, entre los años 2016 y 2017.

Junto a estos seis cargos públicos, en el procedimiento se encuentran investigadas dos personas más: la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos, por los que el educador fue condenado a cinco años de prisión por la Audiencia de Valencia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los seis cargos públicos imputados son las directoras territoriales de la Conselleria en Valencia y Castellón en el momento en el que ocurrieron los hechos; una psicóloga y el jefe de la sección del Menor de la Conselleria; una funcionaria de este departamento que instruyó una información reservada sobre los abusos; y una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales de la Conselleria.

Las citaciones, que ha adelantado este martes Las Provincias, tendrán lugar los días 28 de febrero y 2 y 3 de marzo a partir de las 17 horas en la Ciudad de la Justicia de València.

Esta causa surge de una denuncia interpuesta en mayo de 2021 por parte de la menor tutelada víctima de los abusos, --en la actualidad mayor de edad y representada por José Luis Roberto, líder de España 2000--, contra cuatro miembros de la Conselleria. Un mes más tarde, la asociación Gobierna-Te, presidida por la cofundadora de Vox y exintegrante de la formación Cristina Seguí, presentó una querella contra Oltra y ocho personas más relacionada con los mismos hechos. Ambos procedimientos han quedado acumulados en una sola causa y actualmente se tramitan en el Juzgado número 15.

En relación con la situación de Oltra y la petición de la asociación de que fuera investigada, el juzgado entiende que en este momento de la investigación no es pertinente y afirma que sólo si en el curso de esta aparecieran elementos objetivos que pudieran justificar la posible imputación de un aforado, es cuando el juez elevaría la correspondiente exposición razonada a la Sala competente (del TSJCV).

El juez señala que el hecho de que la aforada Mónica Oltra haya manifestado públicamente conocer la existencia de un procedimiento y haber ordenado que se le mantuviera informada, no puede entenderse de forma suficiente para afirmar que, a la par, ordenara realizar actuaciones con el objeto de encubrir hechos en perjuicio de la víctima.

REACCIONES POLÍTICAS

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, denuncia una "cacería política" por parte de la "extrema derecha".

Mientras, la oposición exige la dimisión de Oltra (Compromís). "Está en un callejón sin salida y sería coherente con ella misma que asumiera responsabilidades políticas", ha reclamado la síndica 'popular' en Les Corts, María José Catalá.

Por contra, los grupos del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-UP) han cerrado filas en torno a Oltra y a la gestión de los menores tutelados por la Generalitat.

El portavoz del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha destacado que Oltra ha comparecido en Les Corts "hasta en ocho ocasiones" sobre este caso y que "ha dado todo tipo de información". Ha recordado que este tema en cuestión es una causa que se archivó y ahora se ha acordado "una mínima investigación", en la que espera que "se aclare todo" cuando los funcionarios declaren.

"Todos tenemos interés en que esta cuestión tenga máxima transparencia", ha subrayado, y ha descartado que haya que asumir responsabilidades políticas "cuando alguien ha dado la cara tantas veces". Es más, tras subrayar que "Oltra ni está investigada ni se espera esa imputación", ha afeado a la oposición que esté "desgastando" al tripartito al propiciar "un clima desfavorable" con una situación "asquerosamente perversa".

Papi Robles (Compromís) ha acusado a la oposición de hacer un uso "torticero e irresponsable" de este caso, además de "dar mucho espacio a tesis de la extrema derecha que son muy peligrosas"."Es una estrategia para desgastar a este gobierno porque no hay un proyecto alternativo, pero el tiempo va poniendo a cada uno en su lugar", ha aseverado, para advertir que es un "acoso" directo hacia su coalición porque entraron a gobernar "garantizando que no habría corrupción como antes y eso no ha sentado nada bien".

Y de UP, su portavoz adjunta, Estefania Blanes, ha denunciado que se está ejerciendo un "acoso contra la vicepresidenta por el simple hecho de que sea su exmarido", cuando cree que la relación personal debería ser indiferente en unos hechos así. "Se está aprovechando este caso para atacar a Oltra. Es una agresión indirecta", ha alertado.