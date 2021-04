Los Dj´s reclaman poder trabajar tras meses sin actividad

Su actividad quedó restringida de nuevo el pasado 30 de diciembre y desde entonces aún no han podido retomarla. La mayoría de los afectados no pueden acceder a las ayudas puesto que no se contempla su situación y otros, que trabajaban por cuenta ajena, no han podido ser incluidos en los ERTES de sus empresas.

Luis Bonías. Portavoz de la Asociación Española de DJ y Productores en la Comunidad Valenciana, afirma que solo piden volver a trabajar y afirma son una herramienta importante para garantizar un ocio nocturno seguro.

Retira que la suspensión de su actividad supone una criminalización del colectivo puesto que la medida no ha sido implantada en ninguna otra comunidad autónoma, lo que consideran deja en evidencia las decisiones del Gobierno valenciano.

Considera que su colectivos es uno de los que más ha hecho por mantener el ánimo de toda la población, a través de sus cientos de sesiones musicales desarrolladas desde los balcones y telemáticamente, de forma gratuita y desinteresada.