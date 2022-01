La cuarentena de un aula completa solo se hará en la Comunitat si hay más de 5 positivos

Los alumnos de la Comunitat Valenciana han regresado este lunes a las aulas con un "cambio de dinámica" en algunas de las medidas anticovid, debido a las diferencias de la variante ómicron con las anteriores, y la vista puesta en la nueva fase de la vacunación infantil.

Desde la Conselleria de Educación aseguran que, tras una primera ronda por las direcciones territoriales y a falta de cifras exactas, este primer día de clase se puede calificar de "normalidad dentro del contexto actual, sin grandes ausencias de profesorado y alumnado por confinamiento".

Este renovado contexto trae consigo algunos cambios en el protocolo de actuación en las aulas. Uno de ellos es que la Comunitat Valenciana seguirá el criterio adoptado por la Comisión de Salud Pública de no realizar cuarentenas del aula completa de los centros educativos cuando haya hasta cuatro positivos contagiados o menos del 20 por ciento de los alumnos.

Se recomienda cuarentena para todo el grupo siempre que se den cinco casos o más de infección activa en un aula o afectación del 20% o más de los alumnos de la clase en un periodo igual o inferior a siete días.

En este sentido, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que la situación sanitaria actual obliga a "cambiar la dinámica" y las medidas de protección, ya que la propagación de la variante ómicron es diferente a la de delta el año pasado, cuando había más hospitalizados. "Hay que cambiar las reglas del juego porque ha cambiado la acción de la pandemia", ha subrayado.

El jefe del Consell también ha recordado que este jueves 13 comenzará la vacunación de los niños de más de 5 años --tras haberse llevado a cabo antes de vacaciones una primera fase para los menores de 9 a 11 años--, por lo que ha confiado en alcanzar la "vacunación definitiva" de profesores y alumnos durante este mes para que "el virus sea mucho menos dramático en su afección".

Sobre la marcha de la inmunización, la Conselleria de Sanidad ha informado de que ya ha citado a todos los docentes susceptibles de recibir el refuerzo de la vacuna, en algunos casos varias veces. Hasta el momento se le ha administrado esta tercera dosis al 76,37% del personal.

En concreto, en la Comunitat Valenciana hay un total de 109.120 docentes susceptibles de recibir la dosis de recuerdo --aquellos que cuentan con la doble pauta de AstraZeneca y que no hayan pasado el Covid en las últimas tres semanas--, y de ellos ya han sido inoculados 83.338, lo que supone el 76,37%.

Sanidad aclara que en este porcentaje hay que tener en cuenta que hay personas que están aisladas por contacto con el virus o que, por algún motivo, no han podido acudir a su cita.

No obstante, los departamentos de salud han citado incluso durante el fin de semana y los días festivos en los puntos de vacunación estables con "el objetivo de que el mayor número de personal docente pudiera comenzar el curso con su dosis de recuerdo". Las personas pendientes tendrán nuevas oportunidades de recibir la dosis de recuerdo, ya que los departamentos continuarán citando a las personas que tienen indicada este refuerzo.

[[H3:‘GRIPALIZACIÓN’]]

Sobre el plan del Gobierno para evaluar la covid como una endemia o 'gripalización' en lugar de pandemia, ha reconocido que "podría ser" a medio plazo, pero ha insistido en que la sexta ola sigue y hay "gran estrés" en la Atención Primaria aunque haya menos hospitalizados.

"No estamos en condiciones de esa evolución hacia un estadio de enfermedad endémico (...) No quiero dar ni mucho menos la imagen de que la pandemia está superada porque no lo está", ha recalcado, instando a mantener la prudencia y las medidas de protección como el uso obligatorio de mascarilla.

En general, Puig ha señalado que el objetivo de inicio de 2022 es intensificar "al máximo" la vacunación, dado que a partir de esta semana se administra la tercera dosis a mayores de 40 años en algunos departamentos sanitarios de la Comunitat. También quiere "volver a insistir en los que no se ha vacunado", que actualmente suponen en torno al 5% de la población valenciana.

Ha augurado así que el año estará "todavía muy condicionado por la pandemia" y ha deseado poder ir hacia la recuperación económica, social y "emocional". "En la medida que podamos ir normalizando la vida podremos conseguir un mayor dinamismo", ha confiado, y ha resaltado las cifras históricas de empleo logradas a finales de 2021.