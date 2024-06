El Consell acudirá a los tribunales si el Gobierno aprueba una financiación “singular” para Catalunya

"Es una humillación". Con estas palabras se ha referido el 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha asegurado que el Gobierno quiere impulsar una "reforma global" del modelo de financiación autonómica que atienda las "singularidades" de determinados territorios como Catalunya.

"Si se avanza en ese camino, el Consell activará todos los mecanismos que le permita la ley, el Estado de Derecho y el Estatut de Autonomía, para hacer frente a la quiebra de la igualdad que lleva a cabo el Gobierno en España", ha apuntado Mazón.

El jefe del Consell ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "intentar mantenerse en el sillón" o "meter en el sillón a Salvador Illa a cualquier precio".

"¿Les van a hurtar el dinero a los alicantinos, valencianos y castellonenses, el que nos corresponde, el que nos merecemos y el que es justo, para dárselo en exclusiva al separatismo por un minuto más en el poder?", se ha preguntado Mazón.

Compromís y su apoyo al Gobierno

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha reconocido que aprobar "un trato singular" para Catalunyapodría ser "un motivo para dejar de dar apoyo" al Gobierno.

"No podríamos entender que siendo la comunidad peor financiada, no tuviéramos el mismo trato que Cataluña", ha asegurado Baldoví.

"El compromiso del Gobierno es claro"

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha defendido que la "apuesta por la Comunitat Valenciana respecto al sistema de financiación" por parte del Ejecutivo central "es clara". En este sentido, ha insistido en que, en estos momentos, "la valenciana es la autonomía que más fondos ha recibido y la única que ha recibido el ExtraFLA".

"Si eso no es singularidad, yo ya no sé lo que es", ha apuntado Muñoz, que ha cargado contra Mazón porque, a su juicio, "el problema lo tiene el PP": "Es incapaz de convencer al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijoó, de apostar por el modelo que interesa a los valencianos, no a los gallegos".

"Después de ver lo de la financiación singular para Catalunya me espero cualquier cosa, pero sería el acabose que no tuviéramos más FLA que los demás", ha indicado Mazón, tras señalar que si eso ocurriera, no solo usaría todos los recursos que le da la ley, sino que "cogería una cadena" y se "ataría a la Moncloa".