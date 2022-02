Carlos San Juan presenta 600.000 firmas ante el Ministerio y Nadia Calviño sale a recibirle

Carlos San Juan, el valenciano de 78 años que se ha viralizado por su demanda de atención presencial en las sucursales bancarias para las personas mayores, ha registrado esta misma mañana en el Ministerio de Economía y en el Banco de España las 600.000 firmas digitales que ha logrado recoger hasta ahora mediante la plataforma digital change.org. “Viajo a Madrid a registrar mis firmas para recordar a los bancos, al Ministerio de Economía y al Banco de España que somos 600.000 las personas que estamos pidiendo mejorar la atención en las sucursales bancarias, y, aunque en estos últimos días se han anunciado pasos muy importantes, seguiremos recogiendo firmas hasta que las promesas de cambio se conviertan en realidad”, ha explicado San Juan en una multitudinaria comparecencia ante los medios de comunicación.

El impulsor de esta iniciativa ha trasladado su agradecimiento por la atención a su recogida de firmas y por el reciente requerimiento a los bancos de presentar propuestas de mejora en el plazo de un mes. No obstante, Carlos San Juan ha insistido en que ese anuncio “no es suficiente” y en la necesidad de medidas concretas “con garantía de cumplimiento a corto plazo”. “Registrar las firmas no es el final de la campaña sino el principio de los cambios que deben llegar. No queremos solo comunicados con buenas intenciones. Queremos una mejora de la atención en las sucursales bancarias”, ha enfatizado este valenciano de 78 años ante medios de comunicación venidos desde diferentes regiones del país.

Calviño anuncia un plan de atención en los bancos

Aunque inicialmente no estaba previsto, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha acompañado a Carlos San Juan en su entrega de firmas. En este mismos sentido, Calviño – una de las ‘manos derechas’ del presidente Pedro Sánchez – se ha comprometido a tener un plan de atención en bancos para final de este mismo mes.

“Esta es la aproximación que tenemos (de conclusión del plan) y vamos a hacer todo lo posible por resolver esto”, ha firmado la ministra de Asuntos Económicos ante la sorpresa de Carlos, que no esperaba ser atendido por ella. Ante el compromiso de Calviño, el promotor de la campaña ha manifestado sentirse “contento”. “Se ha conseguido lo que pretendía. El tema estaba muy difuso pero ahora tengo la inmensa suerte de que hay un compromiso”, ha aplaudido tras despedirse de la también vicepresidenta primera del Gobierno.