Carlos San Juan se reúne con Ribó: "Estudiamos beneficiar a los bancos accesibles"

Con su demanda a favor de que las entidades bancarias mantengan la atención presencial, el testimonio del valenciano Carlos San Juan, de 78 años, se ha viralizado durante las últimas semanas. Prensa, emisoras de radio y cadenas de televisión se han interesado por este cardiólogo que, una vez jubilado, ha decidido iniciar una cruzada contra las entidades financieras en aras del mantenimiento, por parte de estas, de la atención presencial para aquellas personas – sobre todo, mayores – a quienes la digitalización de la banca ha pillado de improviso. En su denuncia en la plataforma change.org, San Juan critica que esta digitalización “deja fuera” a la gente mayor y que buena parte de la atención presencial cae en el edadismo.

Por ello y tras reunirse con personalidades de la talla del gobernador del Banco de España, Carlos San Juan se ha reunido esta misma mañana con el alcalde de València, Joan Ribó, a quien ha trasladado igualmente sus reivindicaciones. “Ir a un banco no es mendigar”, ha defendido este valenciano de 78 años en declaraciones ante los medios de comunicación. “Mendigar es muy digno y yo soy el primero que saldría a la calle a pedir si no tuviera y no me daría vergüenza. Yo únicamente no tendría ninguna reacción violenta a quien no me quisiera dar pero yo pediría”, ha reflexionado a modo de crítica hacia la digitalización de la banca. “Pero es que yo no voy a un banco a mendigar; yo voy a pedir lo que es mío, lo que es nuestro”, ha reivindicado San Juan.

Tras el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de instar al sector bancario y financiero a explorar vías alternativas para asegurar la accesibilidad de todos y todas, el Ayuntamiento de València se ha comprometido a estudiar la posibilidad de bonificar el impuesto de cajeros automáticos en la vía pública a las entidades bancarias accesibles para las personas mayores. “En el impuesto a los cajeros automáticos, nosotros vamos a estudiar diferenciar este impuesto entre aquellas [entidades bancarias] que ayudan a la gente mayor y aquellas que no los ayudan”, ha asegurado el primer edil en declaraciones ante los medios de comunicación.

“Vamos a estudiar esta posibilidad porque me parece un paso concreto porque, a veces, la banca entiende muy bien de números pero otras cosas le cuesta entender”, ha valorado Joan Ribó. En este mismo sentido, cabe recordar que el último Pleno Municipal del Consistorio de la capital valenciana ha aprobado una moción de apoyo a esta reivindicación, tal y como han hecho otros consistorios valencianos, como los de Montcada y Sagunt.