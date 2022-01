Un valenciano de 78 años se viraliza por su denuncia contra el cierre de sucursales bancarias

El cierre masivo de sucursales bancarias – con la consiguiente pérdida de la atención presencial en ellas – es un fenómeno que no aparece únicamente ligado a otros como la despoblación de las comarcas del interior de la Comunitat. La clausura de oficinas de bancos y de cajas de ahorros está afectando igualmente a las grandes ciudades, de entre ellas, València, incidiendo, así, de manera directa al día a día económico de vecinos como Carlos San Juan, de setenta y ocho años, quien acaba de iniciar una campaña en la conocida plataforma digital change.org para fomentar el mantenimiento de la atención presencial en las sucursales valencianas de las principales entidades bancarias. En este mismo sentido, el éxito de la petición ha sido tal que San Juan ha logrado recaudar más de 100.000 firmas durante las primeras horas.

“No tenemos libre elección”, defiende contundentemente San Juan en relación al cierre de oficinas bancarias. “Yo voy a una gran superficie o un supermercado y, si no me gusta, voy a otro. Si no me gusta un restaurante porque me han tratado mal, elijo otro… Pero, aquí, se están convirtiendo homogéneamente, peligrosamente, en un monopolio”, denuncia este valenciano septuagenario en declaraciones a Onda Cero. Con el eslogan “Soy mayor, no idiota”, Carlos San Juan critica que la migración de buena parte de las habituales transacciones bancarias al ámbito digital está imposibilitando a ciertos sectores de la población – como, por ejemplo, a los ciudadanos de avanzada edad, según denuncia – disponer de elementos tan cotidianos como dinero en efectivo, recibos en papel o aspectos similares.

San Juan se sitúa, así, a unos pocos miles de firmas de las 150.000 propuestas en la plataforma virtual change.org. “Estoy muy emocionado y agradecido por todas las firmas pero necesitamos ser muchos más. Por eso, os pido que, además de firmar, difundáis mi petición”, figura en su perfil, que puede ser consultado directamente a través del siguiente enlace: http://change.org/SoyMayorNoIdiota.

Denuncias de edadismo y de paternalismo

Sin embargo, este valenciano de 78 años valora que el cierre masivo de sucursales bancarias en València no es la única problemática que afecta en la actualidad a este sector. Carlos San Juan añade que ciertos profesionales que continúan ejerciendo la atención bancaria presencial incurren en edadismo y en paternalismo, dos conductas sociales consistentes en la estigmatización de las personas mayores por sus posibles enfermedades o impedimentos físicos o psíquicos.

“Hacia los mayores, hay un trato paternalista”, reflexiona San Juan en declaraciones a esta emisora de radio. Este denunciante asegura que, en muchas ocasiones y ante el impedimento de realizar transacciones digitales por sí solos, los responsables de las sucursales les invitan a regresar en otro momento acompañados de “nietos y nietas, cuidadores y cuidadoras” en vez de ayudarles directamente a llevar a cabo dichos trámites en cuestión.