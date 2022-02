El Ayuntamiento defiende la actuación de la Policía Local ante las quejas por las terrazas en València

Las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes y, en definitiva, la ocupación del espacio público por parte de estos negocios continúa siendo una problemática que preocupa a buena parte de los vecinos y vecinas de la ciudad, quienes se quejan frecuentemente del ruido que generan sus comensales o de la imposibilidad de transitar por ciertas aceras con carritos infantiles o sillas de ruedas. Ante esta constante y persistente situación, la Federación de Asociaciones de Vecinos ha vuelto a instar al Ayuntamiento de València a dar cumplimiento a las ordenanzas en materia de terrazas. La organización denuncia que, en distritos como Ciutat Vella y en pedanías como El Palmar, el Consistorio de la capital valenciana ha llegado incluso a retirar bancos para ampliar esas terrazas.

“Hay que actuar más enérgicamente en el cumplimiento de las ordenanzas municipales”, ha reivindicado el portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, Toni Cassola. En este sentido, Cassola considera que el Gobierno Municipal – integrado por Compromís y PSPV-PSOE – no está yendo por el buen camino y, así, pone como ejemplo la reciente petición de los vecinos y vecinas de la Plaza de Honduras de convertirse en Zona Acústicamente Saturada, tal y como ha ocurrido durante los últimos años en otras áreas residenciales de la ciudad como El Carme, en el distrito de Ciutat Vella.

“No entendemos qué es lo que está pasando por el Ayuntamiento”, lamenta el portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València en declaraciones ante los medios de comunicación. “Está anunciando planes de colocación de sonómetros y no cuentan con los vecinos para dónde se tienen que colocar. Seguramente, se debe estar haciendo cosas pero lo lamentable es que no se compartan y no sepamos qué efecto tienen”, ha valorado Toni Cassola durante las últimas horas.

El Ayuntamiento defiende la actuación de la Policía Local

El Ayuntamiento de València defiende que el cumplimiento de las ordenanzas municipales corresponde a la Policía Local y reivindican que el cuerpo municipal así está haciéndolo con las terrazas de la capital valenciana. Además y como prueba de ello, fuentes municipales consultadas por Onda Cero ponen de manifiesto el rechazo de la Concejalía de Espacio Público – dirigida por Lucía Beamud – a una moción de la oposición en enero, en que Ciudadanos instaba al Consistorio a aumentar las terrazas con motivo de las restricciones motivadas por la pandemia de COVID-19. El Gobierno Municipal rechazó, pues, esa ampliación de terrazas.

Por su parte, la Plataforma Russafa Descansa ha rechazado hacer declaraciones porque, dicen, se trata de un asunto – el de las terrazas en el barrio – que ya se encuentra judicializado.