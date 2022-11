REDIT y la Dirección General de Innovación presentan las claves de la estrategia de especialización inteligente en innovación para las personas en València

Durante la inauguración del evento, el director de REDIT, Gonzalo Belenguer, ha incidido en la relevancia de estas jornadas organizadas para dar visibilidad a la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunidad Valenciana y que “permiten conocer aspectos relevantes de nuestro tejido empresarial e innovador. Gracias al apoyo de la Conselleria el factor personal lo tenemos muy presente en nuestras actividades diarias, por eso este debate es tan relevante para nosotros”.

Marian Campello, secretaria autonómica de Innovación, ha incidido, por su parte, “en la importancia de la colaboración entre REDIT y la Conselleria. La innovación es un tema que tiene tal relevancia que la administración debe acompañar para ampliarla, no para acotarla; esa es la clave de la colaboración”.

Pablo Busó, coordinador del departamento de Investigación Infantil y pedagogía del Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio, AIJU, ha explicado que su enfoque cambió hace 10-15 años: “lo que nos daba fuerza era enfocarnos a los niños, aunque trabajamos también en personas mayores”. “Por nuestra ludoteca pasan unos 4.000 niños al año, y cada vez son diferentes; nosotros nos centramos en esa evolución, en esa innovación”, ha continuado, “y de ahí nace también la guía AIJU, un recurso para concienciar a la sociedad de la importancia del juego y de la importancia de la sostenibilidad y la consciencia”.

Para Raquel Marzo, responsable del área de conocimiento User Experience (UX) del Instituto Tecnológico de Biomecánica, IBV, el mayor reto es saber comunicar todos los avances del sector en pro de las personas. “Generar impacto positivo y aprovechar la tecnología y los datos para que estén centrados en las personas resolviendo la necesidad social en relación con sus características es esencial para conseguir un envejecimiento saludable”.

A la jornada-debate han asistido agentes del sector como el CEO de Sanus Vitae, Rubén Gadea; la CEO de Ortega Servicios Funerarios, Isabel Ortega; el fundador de Escuela La Travesía, Adriá Pérez; el director general de Especialidades Médico Ortopédicas (EMO), Pedro Fernández; el coordinador de Fundación Daño Cerebral Adquirido, Jano Morcillo; el Secretario General de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada y Ricard Torres, del servicio de prospección de FP en Castellón.

El debate ha estado centrado en las personas, y enfocado en diferentes ámbitos como la salud, el bienestar, el deporte, la muerte, la educación… En palabras de Isabel Ortega, “innovar no es otra cosa que escuchar y cambiar, o al menos intentarlo, por y para las personas, en cualquier sector”. Para Pedro Fernández, el reto es sectorial: “tenemos que conseguir que la sociedad siga dando esos pasos para integrar el bienestar en el día a día. Los avances no se pueden conseguir si no hay difusión, ese es un gran reto”. “Creatividad y cambio, eso es innovación”, ha resumido Adrià Pérez.