Los 30 top DJs del mundo se citan para celebrar un cumpleaños en la cuna española del ‘dance’

Valencia, cuna española del baile, la fiesta y la noche, celebrará este verano un cumpleaños muy especial. Medusa, el festival en el que confluyen más de 40 años de cultura electrónica, nocturna y discotequera, celebra su 10º aniversario (2014-2024) del 7 al 12 de agosto en Playa de Cullera. Medusa ya ha confirmado a los 130 artistas que actuarán en la celebración, de una decena de géneros de baile que han sonado históricamente en la noche valenciana: Techno, House, Hard Techno, Hardstyle, Hardcore, EDM, Trance, Remember, Bass, Urban...

Al menos 30 de esos DJs están considerados entre los más codiciados del panorama internacional. En el cartel brillan varios ex números uno en el Top100 DJ Mag (Carl Cox, Paul Oakenfold, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell), estrellas actuales de Top10 global (Afrojack, Steve Aoki, Vintage Culture), nominados al Grammy (DJ Snake y la Swedish House Mafia, representada por dos de sus tres miembros, Sebastian Ingrosso y Steve Angello) y nombres que son tendencia al rojo vivo en este 2024 (Klangkuenstler, Nico Moreno, Gordo). También acudirán a soplar las velas del festival valenciano varios músicos superventas (Morten, Nervo, Nicky Romero), leyendas del Techno (Adam Beyer, Richie Hawtin) y artistas con fiesta semanal propia en discotecas de Ibiza (Joseph Capriati, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Marco Carola).

El woman power que está conquistando la música electrónica en los últimos años tendrá como embajadoras a la belga Amelie Lens, la italiana Deborah de Luca, la ucraniana Miss K8 y la holandesa Korsakoff en el apartado foráneo; y a la ibicenca Anna Tur y a la alicantina Brenda Serna, en las filas nacionales.

Los DJs españoles más cotizados de cada género no se perderán el aniversario: DJ Nano (EDM), Wade (Tech House) y Andrés Campo (Techno), ni tampoco figuras emblemáticas del sonido mákina como Miguel Serna, Álex Cervera, Pastis y Buenri, Christian Millán, Ismael Lora o Javi Boss.

La música sonará desde primera hora de la tarde hasta altas horas de la madrugada en seis áreas diferentes repartidas por un recinto de 300.000 metros cuadrados. Como es tradición cada año, el escenario principal estará decorado con una fantasía temática. Este verano será The Dreams Of Hathör, un diseño inspirado en el Antiguo Egipto de los faraones y las pirámides. 10.000 jóvenes vivirán el festival en la zona de acampada.