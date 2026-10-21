La Copa Caixa Popular 2026 impulsa la pilota valenciana amb novetats i noves oportunitats

La pilota valenciana es prepara per a viure una nova temporada de competició amb l’arribada de la Copa Caixa Popular 2026. El campionat reunirà les principals figures d’aquest esport i incorporarà novetats que reforcen el seu creixement, especialment amb la presència del raspall femení Pro2. Per conéixer millor els reptes i les perspectives d’aquesta edició, hem parlat amb Vicent Molins, president de la Federació de Pilota Valenciana.
L’aposta per ampliar la participació femenina també marca aquesta edició. La incorporació del raspall femení Pro2 representa un pas endavant per a les jugadores i per al desenvolupament d’una competició cada vegada més diversa.
Amb aquestes iniciatives, la Copa Caixa Popular es consolida com una cita important per al present i el futur de la pilota valenciana, combinant tradició, renovació i noves oportunitats per a les pròximes generacions.