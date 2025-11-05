INNOVACIÓN

Programa especial: El proyecto INNDIH, European Digital Innovation Hub de la Comunitat Valenciana

Se trata de la principal apuesta regional para acelerar la digitalización de pymes y administraciones públicas

Consorcio formado por 48 entidades (universidades, centros tecnológicos, institutos de investigación, etc)

Liderado por ITI y promovido por AVI

Escucha el especial de innovación dedicado a analizar y hacer balance del proyecto INNDIH (European Digital Innovation Hub de la Comunidad Valenciana), la principal apuesta regional para acelerar la digitalización de pymes y administraciones públicas.

El consorcio está formado por 48 entidades, entre ellas universidades, centros tecnológicos, institutos de investigación, asociaciones empresariales y administraciones, liderado por ITI y promovido por la Agencia Valenciana de Innovación (AVI) con un presupuesto de 5,5 millones de euros para los próximos tres años (2023-2025), cofinanciados por la Unión Europea a través del programa Europa Digital.

En el programa especial han participado Gonzalo Belenguer, director de REDIT, Ángel González, de la Unidad de desarrollo Corporativo, Innovación abierta y ecosistemas de ITI, Andrés Lluna, responsable del proyecto INNDIH en ITE, Susana Otero, investigadora líder en Ciudades, Movilidad y Energías Sostenibles en AIMPLAS.

