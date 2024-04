Caixa Popular dona a la prevenció de l'alzheimer la recaptació per l'ús de les seues targetes

L'entitat financera valenciana ha mantingut un any més la seua iniciativa de les targetes solidàries. Per cada compra que els clients que han realitzat durant l'últim any amb les targetes de l'entitat, Caixa Popular recapta un percentatge per a contribuir a una acció social i solidària.

L'organització beneficiària de la recaptació de 2023 ha sigut FEVAFA, la Federació Valenciana d’ Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer. Parlem amb el seu president, Santiago Llopis.

FEVAFA ha rebut 12.429,73 euros, amb els quals la federació podrà continuar desenvolupant la seua labor de millorar la vida de les persones que sofreixen aquesta malaltia i la dels seus familiars.