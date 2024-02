ASLEUVAL, informació i ajuda per a malats i familiars

ASLEUVAL, és l’associació de pacients de leucèmia, limfoma, mieloma i altres malalties de la sang de la Comunitat Valenciana. Té una llarga trajectòria, des de 1992. Des dels inicis fins hui, l’associació té com a objectiu principal ajudar i atendre els pacients hematològics i les seues famílies, tant en l’àmbit hospitalari com fora, proporcionant suport biopsicosocial.

Entre altres serveis, tenen un pis d'acollida a València que és una llar per a pacients i familiars que han de traslladar-se a la província de valència a rebre tractament oncohematológic a l'Hospital la Fe. Benet Delcán, president de Caixa Popular de l’any 2015 al 2019, va ser pacient oncològic i l'associació li va oferir el seu suport a ell i la seua família. Benet va morir en el càrrec i en la seua memòria Caixa Popular i ASLEUVAL van posar el seu nom al pis d’acollida per a famílies que pateixen leucèmia. Caixa Popular realitza aportacions periòdiques per a contribuïr a la millora de les seues instal·lacions i facilitar l’estada de les persones malaltes.