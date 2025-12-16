Onda Digital

IA y timos digitales: una tecnología con dos caras

El experto y directivo de Encamina, Pako Giménez, nos desvela todas las claves en esta entrevista con María José Gimeno

María José Gimeno

Sagunto |

El fraude digital no deja de crecer. Cada vez son más sofisticados los timos por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas que suplantan identidades y buscan engañar a la ciudadanía. En este escenario, la Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta con dos caras.

Por un lado, la IA permite detectar patrones de fraude, identificar mensajes sospechosos, analizar comportamientos anómalos y reforzar la ciberseguridad tanto a nivel personal como empresarial. Gracias a ella, es posible anticiparse a muchos ataques y mejorar los sistemas de protección.

Pero, al mismo tiempo, los ciberdelincuentes también utilizan la IA para perfeccionar sus engaños: voces clonadas, mensajes personalizados, imágenes falsas o textos cada vez más creíbles que dificultan distinguir lo real de lo fraudulento.

La clave está en la información, la prevención y el uso responsable de la tecnología. Conocer cómo actúan estos timos y cómo puede ayudarnos la Inteligencia Artificial es fundamental para protegernos en un entorno digital cada vez más complejo. Pako Giménez, en Onda Digital, nos da las claves.


