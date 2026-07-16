El experto Pako Giménez explica como la IA y las nuevas tecnologías ayudan a predecir riesgos de calor extremo

Hoy en Onda Digital hablamos de cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden convertirse en grandes aliadas frente a uno de los fenómenos más preocupantes del verano: las olas de calor.

Nos acompaña Pako Giménez, experto tecnológico, para explicar de forma sencilla cómo la IA ya está ayudando a predecir episodios de calor extremo, detectar las zonas más afectadas y enviar alertas tempranas que pueden ser clave para proteger la salud de la población.

Durante la entrevista conoceremos ejemplos muy cercanos: sensores urbanos que miden la temperatura en tiempo real, satélites y mapas térmicos que identifican las llamadas “islas de calor”, drones que vigilan el territorio en situaciones de riesgo y dispositivos inteligentes que pueden alertar de un posible golpe de calor.

También hablaremos de cómo estas herramientas ayudan a optimizar el consumo energético, mejorar la gestión del agua, proteger los cultivos y hacer que nuestras ciudades sean más seguras y habitables durante los días de temperaturas extremas.

Una conversación muy interesante para descubrir que la tecnología no solo sirve para innovar, sino también para cuidarnos, anticiparnos a los riesgos y afrontar mejor los efectos del calor en nuestro día a día