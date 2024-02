Sagunto pide mantener el Pla Edificant: "Los niños no entienden de color político"

El Ayuntamiento de Sagunto secundará las movilizaciones convocadas para el próximo veinte de febrero con motivo de la paralización del Pla Edificant por parte de la Generalitat de PP y VOX. El Consistorio de la capital comarcal de El Camp de Morvedre denuncia que el camino a seguir debería ser el contrario, el de sumar nuevas inversiones educativas en la ciudad frente al incremento de población previsto por la llegada de la gigafactoría de Volkswagen.

"Cada vez, tenemos un mayor crecimiento demográfico. Eso quiere decir que tenemos población sobrevenida y que tenemos que estar pensando ya en el crecimiento educativo, es decir, en nuevos centros tanto de Primaria como de Secundaria para que, realmente, podamos dar una respuesta educativa de calidad", reivindica el alcalde de Sagunto, Darío Moreno. "Queremos reforzar ese mensaje de la importancia que tienen este tipo de inversiones y lo imprescindible que es que sigamos presionando para conseguirlas", añade Moreno en declaraciones a los medios de comunicación.

Mejoras en seis centros educativos, en el aire

Todas las miradas están puestas sobre el centro de Formación Profesional Eduardo Merello, en El Puerto, que sería el principal perjudicado por la no llegada de las inversiones anunciadas. No obstante, la cancelación del Edificant afectará a otros cuatro centros educativos - los CEIP Montíber, Baladre, Maestro Tarrazona y Cervantes - y al Conservatorio de Sagunto.

"Sagunto está en una necesidad de urgencia de nuevas infraestructuras educativas", asegura el concejal de Educación, Raúl Palmero. "Necesitamos que la Generalitat apueste por Sagunto como una ciudad referente en materia educativa. Reclamaremos que nos construyan un nuevo centro de Infantil y Primaria en Sagunto y otro en El Puerto", explica Palmero. "A su vez, debido a la masificación en las aulas y a la población sobrevenida, solicitamos la construcción de un nuevo centro de Secundaria y de Bachiller", afirma el concejal de Educación del Ayuntamiento de Sagunto.

Ofensiva del PSPV-PSOE a nivel autonómico

Moreno y Palmero han visitado el CEIP Cronista Chabret de Sagunto y el Instituto Eduardo Merello de El Puerto acompañados del portavoz de Educación del PSPV-PSOE en Les Corts, José Luis Lorenz, quien recuerda que este no es un problema aislado sino que afecta a toda la Comunitat Valenciana.

"Parece ser que la educación pública no les gusta [a PP y VOX] y no es uno de sus pilares básicos", valora José Luis Lorenz en declaraciones a los medios de comunicación. "Ahí, a nosotros nos van a encontrar para reivindicar todo lo que necesitan los niños y niñas de la Comunitat Valenciana. Los niños y niñas de la Comunitat Valenciana no entienden de colores políticos", concluye el portavoz socialista de Educación en Les Corts.