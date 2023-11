El Fertiberia coge aire con su empate frente al Balonmano Sinfín

El Fertiberia Balonmano parece coger aire tras un inicio de temporada en la parte baja de la Liga ASOBAL. Los 'rojiblancos' vienen sufriendo derrota tras derrota en la máxima categoría pero, ahora, este empate frente al Balonmano Sinfín de Santander parece dar alas al Fertiberia. Es cierto que no ha ganado pero sí ha empatado en el que, podría ser, de hecho, el comienzo del camino hacia la remontada en ASOBAL. Empate en el último minuto a treinta y ocho puntos frente al Balonmano Sinfín de Santander.

El técnico 'rojiblanco', Toni Malla, hace un doble análisis. "En ataque, hemos hecho el mejor partido de la temporada, sin ninguna duda, a pesar de que hemos fallado algún lanzamiento pero han sido lanzamientos concretos los que hemos fallado. Ir a cuarenta goles es imposible ganar el partido", explica Malla en declaraciones a los medios de comunicación. "En defensa, no hemos estado bien, no hemos estado compactos, no hemos estado solidarios, no hemos estado agresivos", reconoce el entrenador del Fertiberia en su tradicional análisis post-partido.

En cualquier caso, cabe apuntar que el encuentro contra el Balonmano Sinfín de Santander llega ya como la antesala de la mudanza de los 'rojiblancos' al nuevo Polideportivo de El Puerto. Si nada cambia, de acuerdo con los planes del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Sagunto, el Fertiberia abandonará el Ovni este mismo mes de noviembre para trasladarse, ahora sí, de manera definitiva, al nuevo Pabellón de El Puerto.