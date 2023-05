ENTREVISTA

Faurart ofrece 12 espectáculos de Teatro y arte de calle

Sota el títol de “Perifèria”, la IX edició Faura Art serà inaugurada amb una instal·lació audiovisual de l’artista Vic Pereiró Un total d’11 companyies locals, nacionals i internacionals tornaran a omplir de circ, teatre, música i bon humor els carrers de Faura durant la IX edició de FaurArt, el Festival de Teatre i Arts de Carrer que organitza l’Ajuntament de Faura i que tindrà lloc els dies 13 i 14 de maig. En aquesta ocasió, el programa, que porta per títol “Perifèria”, ofereix una selecció de 12 espectacles que combinen les diferents disciplines escèniques i que posa una especial atenció en les avantguardes creatives. La principal idea de “Perifèria” és defensar l’entorn rural com a espai artístic, divulgatiu i cultural. Amb aquest objectiu, els carrers i les places de Faura es transformaran configurant-se en vertaders espais escènics a l’aire lliure, on el públic de totes les edats podrà gaudir d’una completa programació, amb peces per a tots els gustos. El tret d’eixida de la IX edició de FaurArt es donarà el dissabte, quan a partir de les 11 hores del matí, l’artista visual Vic Pereiró ens convidarà al seu magatzem creatiu, Gigaland. Una instal·lació audiovisual que estarà oberta al Carrer Cavallers tant dissabte com diumenge, d’11 a 14 hores i també de 17 a 20 hores. A Gigaland l’espectador podrà submergir-se en un món d’avanços tecnològics i explorar les possibilitats del futur en una experiència única i inoblidable per a tots els públics. A les 11:45 hores, l’entreteniment es traslladarà a l’esplanada front a l’ermita de Santa Bàrbara. Ací la companyia El ball de San Vito oferirà l’espectacle de titelles Gori Gori que farà gaudir als més menuts i menudes amb un viatge fantàstic a través de les emocions protagonitzat per Mingo, qui s’enfrontarà a personatges terribles per comprendre el sentit de la vida… i el de la mort. Ja de vesprada, Karcocha, un arlequí modern, ens farà riure a l’encreuament del carrer Blasco Ibáñez amb Cervantes, a partir de les 18 hores amb “El coche”, un espectacle per a totes les edats, irreverent i amb una posada en escena basada en la improvisació, que portarà a l’espectador a retrobar-se amb la seua imaginació infantil. A les 19 hores, a la plaça Major, serà el torn de Joan Català que ens portarà “Pelat”, una proposta que esborra les fronteres entre la dansa, el circ, el teatre i la performance. “Pelat” recupera les mirades de les feines fetes a mà i sense mitjans tecnològics. L’últim espectacle del dissabte serà “Las Couchers”, de Cía. Consuelo & Socorro, a les 20 hores, a la plaça de l’Hostal, amb dos protagonistes molt peculiars, que ajudaran la gent a tornar a la felicitat i la pau interior amb la seua empresa d’assessorament en un viatge de sanació, superació i renaixement personal. TEATRE BAMBANT OBRIRÀ LA PROGRAMACIÓ DEL DIUMENGE La programació continuarà diumenge, 14 de maig, amb “Meteora”, de Teatre Bambant. A les 10:30 hores, al carrer Pere R. De Monsoriu, es treballaran els valors del respecte, l’ajuda, la convivència i la cura de la natura mitjançant jocs, música i rialles. Una obra en què la detectiu que sempre arriba a l’hora, Meteora, haurà d’ajudar el sol, que es troba trist. A les 11:30 hores, la música de jazz omplirà cada racó de la plaça de l’Hostal amb “Jazzeando con peques”, de Sedajazz. Un concert interactiu per a xiquets i xiquetes fins a 12 anys, on la improvisació, la participació i el joc seran els protagonistes. La primera cita de la vesprada serà amb la música de la xaranga local Telesio’s Band. Els 10 músics acompanyaran els espectadors durant tota la vesprada bambant d’un espai amb un altre amb els seus ritmes. El recorregut començarà en el parc de La Canaleta, a les 17:15 hores. L’esplanada del carrer de la Pilota també serà un dels espais reconvertits en escenari. Ací, a les 17:45 hores, tindrà lloc la representació de “Les restes de quotidianitat”, una investigació en procés d’una obra de dansa creada i interpretada per Margarida Mateos i Mónika Vázquez. Un acostament entre la natura i l’ésser humà, la relació entre un cos i un arbre i tot el que succeeix en aquest vincle. A les 18:30 hores, començarà al carrer Joan Garcés Queralt, un show hilarant, ple d’humor i divertit per a tots els públics: “La inauguració”, de La kakofónikas. L'equip de “Marie Claire eventos” està contractat per celebrar aquest acte públic seguint els protocols que demana la inauguració. A punt per l’esdeveniment, la naturalesa d’aquests tres personatges generarà un còctel capaç de transformar un acte seriós en una festa boja i participativa que pot acabar passada per aigua. La companyia La Tal serà l’encarregada de tancar aquesta IX edició de Faurart, amb “The incredible box”. Quan es va estrenar, fa 150 anys, The Incredible Box va ser un èxit. La gent, en aquells temps, anava a les barraques buscant la raresa, la deformitat, però ells mostraven l’excel·lència, reunien el millor d’aquell moment. La millor cantant d’òpera, la de la veu més cristal·lina, el millor mag del planeta, el més audaç, el millor acròbata… Ara, el director i dos excèntrics ajudants intenten mantenir la grandesa del show, però la genialitat no s’hereta. La regidora de cultura de Faura y el director del festival ho conten.