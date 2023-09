Canet d'en Berenguer se convierte en el espectáculo de la música 'remember'

El Ayuntamiento de Canet d´en Berenguer presenta el Festival de Música 'Canet Remember Fest', que traerá a El Camp de Morvedre la música 'Remember' de 1990 y 2000. "Estamos convencidos de que va a ser un evento muy importante para Canet y la comarca. Un festival que no solo nos permitirá disfrutar de buena música sino que además será un gran escaparate para dar a conocer nuestra localidad y nuestros diferentes atractivos turísticos. Este no será el único evento de este estilo que celebremos durante el año ya que los festivales son una parte importante de nuestro proyecto para desestacionalizar el turismo, uno de nuestros principales objetivos en esta legislatura", explica el alcalde de Canet d'en Berenguer, Pere Antoni.

El festival abrirá sus puertas el sábado 23 de septiembre, con un cartel de lujo, con artistas internacionales de la talla de Linda Mertens (milk inc.), Jessy o Tina Cousins y grande figuras nacionales como Eva Martí, Marian Dacal, Sensity World, New Limit, Spanic, Nacho Division, Wintermute, Dj Sylvan o Alberto Añón entre otros. Además, contará con los mejores DJ's del panorama actual: Dj Neil, Vicente Maffia, Tonet Marzà, José Coll, los Gemelos, Paco Moliner… además de com los Dj´s locales Dj Nano, Dj Juanlu, Fran Corredera, Julio Escriche, Stivi, Lolo, Roberto Martínez, Dj Pino, Danny A., Benny García y Juanma Llopis.

Además de la actuación de este importante elenco de artistas, otro de los grandes atractivos del festival es su puesta en escena. Se contará con un montaje espectacular, frente al club náutico, con pantallas LED, realización de video en directo, bailarines, zancudos, performance, malabaristas, acróbatas, máquinas de efectos especiales… “todo perfectamente integrado en un espectáculo que durará 11 horas non stop y contará con el mítico Mr. Bartual para conducir el show”, adelantan desde la promotora.