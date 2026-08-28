La Vuelta recorrerá este domingo varios municipios de la Marina Baixa

Los corredores saldrán de La Vila Joiosa a las doce y veintiséis y, apenas cinco minutos después, pasarán por Finestrat. A continuación, el recorrido continuará hacia La Nucia, con paso previsto alrededor de las doce y cincuenta y dos, y seguirá por Polop, Callosa d’en Sarrià, Bolulla y Tàrbena, donde comenzará la primera gran ascensión de la jornada.

Tras abandonar la Marina Baixa, la carrera recorrerá distintos municipios de la provincia y regresará a la comarca en su tramo final. Está previsto que pase por el término de Relleu entre las cuatro y cuarto y las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde, para continuar hacia Sella, donde el pelotón llegará aproximadamente entre las cuatro y media y las cinco de la tarde.

En Benidorm, aunque el pelotón no atravesará el casco urbano, la ciudad acogerá el Parque Vuelta, una fan zone abierta de forma gratuita de cuatro y media de la tarde a diez de la noche.

El espacio contará con 13 carpas, sorteos, regalos y actividades familiares. Además, quienes completen el recorrido por los estands recibirán un pin conmemorativo. La jornada incluirá también pantallas para seguir en directo el desenlace de la etapa y música en una tarde dedicada al ciclismo y al entretenimiento.