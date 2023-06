La Vila Joiosa se adhiere a la Red Reconoce para certificar las competencias laborales del voluntariado

“Reconoce” es una red estatal de organizaciones que agrupa tanto "administraciones públicas como empresas y entidades juveniles y de voluntariado", explica el edil de Juventud del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, Carlos Soler, y que impulsa el reconocimiento de las competencias que han desarrollado los jóvenes durante un voluntariado como válidas para incorporar al currículo laboral y facilitar, de esta manera, la empleabilidad.

De esta manera, según explica Soler, las actividades de educación no formal juveniles y de voluntariado que organice el área de Juventud del ayuntamiento "y no sólo Juventud, sino también otras áreas", aclara Soler, contarán con este reconocimiento. El Ayuntamiento, además, se compromete a incluir en los procesos de selección de personal, en la medida de lo posible, la valoración del aprendizaje no formal y el voluntariado. También se compromete a realizar, en las en las acciones formativas que pueda emprender, actividades que impulsen el reconocimiento de competencias en el ámbito de la educación no formal. Hay que tener en cuenta, advierte Soler, que “el voluntariado ofrece un entorno real de trabajo organizado”.

Esta adhesión refleja una nueva forma de apoyo y compromiso con el empleo joven por parte del ayuntamiento, aseguran, mediante el impulso de políticas de juventud igualitarias.