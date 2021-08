Tráfico de La Vila amplía la zona de residentes ORA para dar cabida a los vecinos de calles que no tienen aparcamientos

De esta manera, se incorporan nuevas calles y vales a los existentes de forma que estos residentes puedan ser beneficiarios de una tarifa reducida por el uso del estacionamiento regulado con unas condiciones diferentes a las existentes con anterioridad y más favorables para los vecinos y visitantes de la Vila Joiosa.

Así, se otorgará la condición de residente a las personas empadronadas en las calles afectadas y que sean titulares o conductores habituales del vehículo para el que se solicite el distintivo. Estas calles son las siguientes:

Av. País Valencià, Pl. Generalitat, C/ Costera de la Mar, C/ Colón ( desde Canalejas-Barranquet), C/ Colón (desde Barranquet-País Valencià), C/ Constitució (desde Pizarro-Barranquet), C/ Ramón y Cajal, C/ Barranquet, C/ Aitana, Av. del Varadero, Av. de Benidorm (Tramo comprendido entre la C/ Barranquet y la Av. d'Andalusia), C/ Huit de Maig, C/ Cervantes, C/ Constitución (desde Barranquet-Pati Fosc), C/ Constitución (desde Pati Fosc-Quico Serrano), C/ Costera Pastor, C/ Juan Tonda Aragonés, C/ Germans Aragonés, C/ Canalejas, C/ Pizarro, C/ Ciutat de València, C/ Hortet, C/ Pal, C/ Soledad, C/ Sant Agustí, C/ Hort, C/ Vicente Cervera, Callejón del Pal, C/ Sant Pere, C/ Major, C/ Fray Posidonio Mayor, Travesía Fray Posidonio Mayor, C/ María Amada, C/ Pou, C/ Bigueta, C/ Arxius, Pl. Castelar, Pl. de la Iglesia, C/ Traveseret, C/ Vallet, C/ San Benito, C/ Trinidad, C/ Costereta, C/ Santa Marta, C/ San José, C/ San Cristóbal, C/ San Pedro, C/ Arsenal, C/ San Telmo, C/ Hilador, C/ de l'àngel, C/ Dr. Álvaro Esquerdo hasta la intersección vía FGV, C/ Costes.

La medida debe ser aprobada por el pleno y, una ve avalada por este organismo, los vecinos afectados podrán solicitar el distintivo acreditativo para su vehículo en las dependencias de la empresa concesionaria del servicio en la esquina de la calle Cervantes con Maestro Pons.