Solgarden recupera del ERTE al 100% de su plantilla de La Vila Joiosa a tiempo completo

La residencia noruega en La Vila Joiosa Solgarden ha suspendido el ERTE a sus trabajadores por lo que desde el pasado 1 de abril todos están al 100% en sus puestos de trabajo.

Según ha podido saber Onda Cero la directiva del centro sí tenía intención, en un primer momento, de renovar el ERTE sin embargo los trabajadores se oponían. Se abrió un periodo de consultas del 14 al 28 de marzo pero, según relata el presidente del Comité de Empresa, Mario Sordo, no se alcanzo inicialmente un acuerdo porque los trabajadores “no veíamos justificadas las causas económicas y productivas para continuar en el ERTE”. Finalmente fruto de las negociaciones la empresa decidió no presentarlo “ante la posibilidad de que los trabajadores impugnaran la prorroga” y concluyó que, como las cifras de la pandemia han mejorado sustancialmente, no es necesario mantener el ERTE por más tiempo.

Los 65 trabajadores que quedan en el centro, tras varios abandonos y despidos, de los 84 que conformaban la plantilla antes de la crisis, ya estaban trabajando pero a tiempo parcial. Desde principios de mes todos ellos ya están a tiempo completo. “Los noruegos quieren venir, el tiempo acompaña y vienen ahora periodos vacionales por lo que creemos que lo que hay que hacer ahora es reactivar la demanda”, afirma Sordo.